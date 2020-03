CTP, despre situația din România: ”Se închid spitalele, nu supermarketurile!”

Din ce în ce mai multe nereguli apar în presă, iar autoritățile, fie nu știu ce să facă, nu vor să facă nimic, ba mai mult, ajung să acopere neregulile din spitalele din România, în plină criză pandemică.

Suntem în plină criză pandemică, iar spitalele din România fie nu mai fac față valului mare de pacienți infectați, fie, la nivel de management, apar nereguli, ilegalități, fie ajung să fie închise spitalele care nu mai au nici cadre medicale și nici echipamentele necesare pentru protecția corpului medical în lupta cu COVID-19.

Când, normal, autoritățile, fie locale, centrale și chiar cele ale spitalelor, ar trebui să fie unite și să facă front comun în combaterea pandemiei, ajung să facă cu totul și cu totul altceva, decât ceea ce trebuie să se facă iar autoritățile, ori nu iau nicio măsură reală, ori se fac că nu văd.

Au început să apară informații despre neregulile de la Spitalul județean din Suceava și despre neregulile făcute de autoritățile din județ, dar și despre adevărata situație de la Spitalul județean Orăștie de unde au demisionat, în bloc, tot corpul medical de la secția ATI a spitalului. În tot acest context bulversant, Cristian Tudor Popescu a tras un semnal de alarmă, în stilul caracteristic.

”Se închid spitalele în România, nu supermarketurile, nu mall-urile, spitalele! Mă întreb ce o fi în capul unui pacient în acest moment. Un pacient român care nu are COVID-19 și vine într-un spital din România are un peisaj cu spitale care crapă din cauza acestui virus, cu medici care pleacă și cu autorități care ascund sub preș neregulile. Reacţia autorităţilor la asta este, nu mai folosesc termeni, o calificaţi dvs cum este.

Ce a făcut Ministrul Sănătății aseară, când a fost întrebat cum e cu testarea COVID-19, întrucât spusesem că este momentul potrivit de a face o testare începând cu medicii din Suceava, dânsul a răspuns.. pe medici i-am testat pe toţi, exact aşa, nu-i problemă, i-am testat pe toţi. Și acum vedem ce spune procuratura, care în sfârșit începe să livreze informații către public în legătură cu ce a fost acolo și ce este… procuratura spune că s-au făcut teste preferențiale, pe pile.

Mi-aduc aminte că domnul Flutur a fost trecut în liste ca medic ca să i se facă testul COVID-19. În loc să se fie testați medicii, au fost testați diferiți ștabi din zonă, iar domnul Tătaru nu știe nimic, da poate să ne asigure că toți medicii au fost testați..Tot aseară domnul Tătaru a spus că a luat măsuri de carantinare pentru că circulă 1000 de infectați asimptomatici pe străzile Sucevei… vreau și eu să știu, logic, științific, rațional, de unde știe domnul Tătaru de această cifră? De unde știe că umblă 1000 de oameni infectați pe străzi.. s-a făcut vreo testare, pe baza a ce face afirmația asta?

Domnul Lungu primarul Sucevei prinde mingea pasată de domnul ministru Tătaru și pune totul în cârca românilor veniți din afară, ei sunt vinovați, 1500 de oameni care nu au trecut prin filtru, ei sunt vinovați și nu conducerea spitalului din Suceava, pe care acum domnul ministru Tătaru și autorităţile locale încearcă să-i scoată la ”vopsea”. Acest comportament este posibil să se repete și la Spitalul Universitar din București, nu va fi găsit nimeni vinovat la spital, ci din afară. Spitalele din România sunt locuri unde te duci să mori, nu să trăiești.

În ce priveşte medicii, cei care au plecat din serviciul de ATI de la spitalul din Orăștie, în timpul orelor de serviciu, lăsând bolnavii în secția respectivă cu o singură asistentă, aceștia au comis zădărnicirea combaterii bolilor, dar nimeni nu s-a sesizat.

Au dreptul să-și dea demisia, dar cine le dă dreptul să plece în timpul turei, în timp ce sunt acolo să salveze oamenii Își terminau orele şi apoi își puteau da demisia. În armată nu ar avea cum să facă asta, pe timp de război, dacă ar fi făcut asta, ar fi ajuns în fața Curţii Marțiale. În Italia se ia o măsură foarte corectă în cazurile de genul acesta. Și acolo își pot da demisia, din ce motive vor, li se acceptă demisia și nu sunt urmăriți de autorităţi, dar nu li se mai permite să mai practice meseria tot restul vieții. Se recalifică și își văd de viață, dar mi se pare foarte corect că astfel nu aveau ce căuta ca medic.”