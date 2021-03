CTP, acuzații controversate cu privire la carantinarea Bucureștiului: „Ce dracului câștigă, nu poți să te întrebi?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu afirmă că deciziile luate de autorități nu au explicații raționale cu privire la vreun avantaj de partea acestora. Potrivit jurnalistului, cetățenii ar trebui să ridice puțin capul din pământ și să înțeleagă de ce se introduc restricții mai dure în țara noastră.

Cristian Tudor Popescu a avut o reacție acidă cu privire la îndoielile și acuzațiile care roiesc în jurul restricțiilor anti-Covid-19. Cunoscut pentru modul obiectiv în care abordează diferite subiecte de interes în societate, jurnalistul trece de această parte în tabăra susținătoare a restricțiilor, explicându-le cetățenilor că nu există un avantaj pe care cei care ne conduc să limiteze economia și restul sectoarelor de activitate.

CTP a susținut la EuropaFM că în acest moment, în plin val trei al pandemiei, carantinarea nu este cea mai bună soluție pentru stoparea transmiterii comunitare.

Potrivit jurnalistului, un rezultat vizibil ar putea apărea doar peste două, trei săptămâni de la carantinare, dat fiind faptul că virusul circula deja în comunitate.

Ca un sfat eficient pentru populație, CTP încurajează cu toată încrederea vaccinarea, consierând că este cel mai sigur mijloc prin care se poate scăpa de pandemie.

„În tot timpul ăsta cât ne dăm cu toate bărcile și de ceasul morții, sper să meargă vaccinarea. Eu m-am înscris pe 15 martie, la centrul C. I. Parhon, unde am văzut după aceea că e vorba de AstraZeneca, am spus că mă vaccinez cu AstraZeneca. Erau doar 120 de persoane, a trecut o săptămână, n-am primit nimic. Să ne vaccinăm, în rest nu există soluție, faptul că se va ajunge la limită cu paturile ATI este vina autorităților sanitare. Acolo e o problemă mai gravă, problema medicilor, dar sunt soluții și aici”, a susținur acesta, potirivt sursei citate.