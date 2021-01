CTP a făcut o criză de nervi la TV: ‘E de muzeul kitsch-ului, la fel ca Elena Ceaușescu’

Momentul vaccinării anti-covid al ministrului Sorin Cîmpeanu a devenit viral într-un timp foarte scurt. Oficialul s-a prezentat la vaccinare cu o cămașă cu fereastră, ca să o caracterizăm elegant. Momentul a fost comentat pe rețelele de socializare. Dar și în cea mai recentă apariție pe micul ecran a jurnalistului Cristian Tudor Popescu (CTP).

Pentru că domnul Cîmpeanu, ce și-a zis dânsul? În acea imagine, domnul Cîmpeanu apare într-o cămașă slim fit. Am aflat și eu de termenul ăsta.” a comentat CTP la o emisiune de pe Digi24 .

Decizia lui Sorin Cîmpeanu de a apărea în fața camerelor cu de-acum celebra cămașă cu fereastră a devenit subiect de presă. Posturile TV și invitații acestora au comentat ironic momentul vaccinării lui Sori Cîmpeanu. CTP și-a continuat intervenția de la DIGI24, spunând că:

”Adică este strânsă pe dânsul, și are ce să strângă cămașa, cu cravată, și și-a dat această gaură, această ferestruică în cămașă. Ce a făcut domnul Cîmpeanu cu cămașa aceasta după vaccinare? A aruncat-o? A, vine și rapelul.

O păstrează, probabil, și vine cu ea la rapel. Nu știu dacă o s-o păstreze… Are și lipici, acum văd. Are cu arici. I-aș recomanda domnului ministru să o trimită la Muzeul românesc al kitsch-ului. Există în București așa ceva.”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.