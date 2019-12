O tânără din Bacău în vârstă de 27 de ani a murit ieri, împreună cu băiețelul ei de cinci ani într-un teribil accident rutier.

Cristina Ciurcanu, o tânără originară din Comăneşti, judeţul Bacău și-a pierdut viața într-un accident rutier, după ce maşina în care se aflau a fost izbită cu viteză de un alt autoturism. Femeia se afla în mașină fiul ei de cinci ani, care și-a pierdut la rândul său viața în urma coliziunii. Cei doi se aflau în drum spre o localitate vecină, unde urmau să participe la hramul unei biserici din zonă.

Tânăra de 27 de ani se afla la volanul maşinii sale şi circula regulamentar când, pe DN 12A, în raza localităţii Ciobănuş, autoturismul ei a fost lovit cu viteză de un Volkswagen, potrivit observator.tv.

Vestea cumplită a morții lor a venit ca un trăsnet pentru ceilalți membri ai familiei. Soțul femeii este înmărmurit de durere. Aflându-se în străinătate, el a luat primul avion pentru a veni înapoi în țară.

Înainte de toate, bărbatul a făcut apel la bunătatea și înțelegerea oamenilor și a lansat un apel pe pagina lui de Facebook. Soțul Cristinei Ciurcanu a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea să le asigure soției și copilului său funeraliile necesare, potrivit wowbiz.ro.

„Bună ziua, colegi și membri. Cu lacrimi în suflet, am rugămintea să îmi fiți alături în acest necaz pe care îl am. Soția și copilul meu au murit azi dimineață într-un accident de mașină și mă aflu într-un impas financiar. Am rugămintea ca cine poate să mă ajute să pot face înmormântarea, să doneze cât de puțin… Momentan, nu sunt în țară, o să ajung abia la noapte, deocamdată, nu am certificatele de deces, dacă credeți că este vreo scamatorie, sunt dispus să vă pun la dispoziție orice fel de dovezi”, a scris soțul Cristinei Ciurcanu pe Facebook.