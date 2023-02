Cristian Boureanu, slalom printre mașini cu o servietă misterioasă. Cum a fost surprins fostul politician în Capitală FOTO EXCLUSIV

Membrii echipei de paparazzi a redacției Playtech Știri au reușit să surprindă o scenă…delicată! Cristian Boureanu a făcut slalom printre mașini, ținând cu grijă o servietă misterioasă. Imaginile cu fostul politician, pe o stradă din Capitală, în galeria foto de mai sus.

Echipa de paparazzi a redacției noastre este mereu cu aparatele de fotografiat pregătite să surprindă persoanele publice de la noi din țară în ipostaze în care românii nu sunt obișnuit să le vadă. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp, iar cel care a intrat în vizorul colegilor noștri a fost nimeni altul decât Cristian Boureanu.

Fostul politician a fost surprins de echipa de paparazzi Playtech Știri pe o stradă din Capitală, în timpul unei operațiuni delicate. Boureanu a oprit mașina în zona Dorobanți, ieșind din autoturism cu o servietă, și a intrat direct într-un centru de schimb valutar. Câteva minute mai târziu, cu aceeași servită în mână – în care, potrivit fotoreporterilor, ar fi fost banii pe care i-a obținut de la Exchange – a făcut un adevărat slalom printre mașinile care treceau în viteză.

După ce a reușit să traverseze, Cristian Boureanu a intrat într-o bancă, unde a depus întreaga sumă pe care o avea în servietă.

Fostul politician a fost recent invitat la emisiunea „40 de întrebări” prezentată la Kanal D de Denise Rifai. Moderatoarea a reușit să atingă un subiect sensibil. În momentul în care a trebuit să ofere un răspuns, lacrimile au apărut în ochii lui Cristian Boureanu.

„V-ați dat seama ce așteaptă Dumnezeu de la dumneavoastă?”, a fost întrebarea pusă de Denise Rifai.

„Nu. Este una din părerile de rău pe care le am în ultimii zece ani. Nu reușesc să îm dau seama exact ce am de făcut..Ce fac cu atâtea lucruri pe care le știu, și despre politică, și despre alte lucruri, mai ales, încă mai caut. Un lucru știu foarte bine: adevărul te va elibera.

Știam că va fi o emisiune cu multe întrebări dificile…Mai caut, am răbdare. Mai este un lucru pe care l-am constatat, cred că a fost unul din secretele vieții mele fericite, pentru că eu am fost un om fericit și sunt un om fericit, în ciuda multor probleme pe care le am: viața trebuie trăită la timpul prezent și întotdeauna trebuie să știi că s-ar putea să fie mai frumoasă călătoria decât destnația”, a spus atunci fostul politician.