Criminala din Mangalia a explicat motivul pentru care și-a abandonat prietena moartă sub o bancă. Declarația care a șocat anchetatorii

Au apărut pentru prima dată, după trei zile de la comiterea crimei, declarațiile criminalei din Mangalia, tânăra care a reușit să înspăimânte o țară întreaga după atrocitatea comisă. Loredana le-a povestit anchetatorilor în detaliu toate momentele teribilei fapte, explicând că tensiunile dintre ea și Alina au apărut pe fondul deciziei victimei de a pleca acasă și de a o abandona pe Loredana. Modul în care o tânără de 18 ani a putut să gestioneze o asemenea faptă i-a șocat și pe oamenii legii, dar mai ales pe oamenii de rând, care nu-și pot imagina cum este posibil ca o copilă să fie capabilă de o asemenea grozăvie.

Tânăra criminală a oferit toate detaliile crimei, aceasta explicând, inclusiv, ce a făcut Alina în ultimele clipe de viață. Astfel, cu ultimele puteri, victima a încercat să se apere de Loredana, zgâriind-o pe mâini, gât și spate, imediat după ce criminala a înjunghiat-o: ”A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate”, a spus aceasta în fața anchetatorilor.

După ultima suflare a Alinei, Loredana i-a dat jos lucrurile acesteia din troler, căci ea își făcuse deja bagajele să plece, și s-a chinuit cu trupul neînsuflețit al fetei, care era foarte greu. După ce a stat câteva minute afara pentru a-și reveni după șoc, Loredana a chemat un taxi pentru a pleca cât mai repede din acea zonă.

Mirat de greutatea geamantanului, taximetristul a întrebat-o în mod repetat ce se află acolo, însă fata nu i-a oferit un răspuns clar. Derutată cu privire la destinația pe care o dorea, Loredana i-a cerut taximetristului să o ducă la un bancomat, iar ulterior l-a rugat să o lase lângă un parc de pe drum.

La despărțirea de taximetrist, acesta a insistat cu întrebări privind greutatea geamantanului, însă Loredana a continuat să mintă, făcându-l pe acesta să o creadă într-un final. După ce s-a asigurat că nu sunt camere de supraveghere în jur, Loredana a intrat în parc și a scos trupul neînsuflețit al Elenei, cu gândul de a o pune pe bancă. Aceasta le-a dezvăluit anchetatorilor că, din cauza greutății, a fost nevoită să lase cadavrul abandonat sub bancă și să părăsească cât mai repede locul faptei.

”După ce a oprit taximetrul, taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în valiză, deoarece era foarte grea. I-am răspuns ca am haine și rechizite pentru școală. Taximetristul m-a crezut și a plecat. Pentru cursă i-am dat taximetristului 200 de lei, deși valoarea cursei era de 20 de lei.

Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni, m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul Elenei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă, dar era grea și nu am putut. Am luat valiza cu mine și am plecat la hotelul unde eram cazată”, a adăugat ea, potrivit Antena3CNN.