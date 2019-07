Crime Caracal. Stenograma discuției dintre Alexandra și polițiștii de la 112. ”Nu mai ține linia ocupată! Vine și mă bate iară!”

Stenograma discuției dintre Alexandra și agentul de poliție care i-a preluat primul apel. Dialogul este de-a dreptul halucinant și greu de imaginat că a existat vreodată. Cei care ar fi trebuit să o scape din mâinile criminalului i-au fost, de fapt, călăi. Evoluția primului apel la 112 a decis soarta tinerei de 15 ani. Ce i-a spus polițistul?

Alexandra, tânăra de 15 ani care s-a mobilizat, după ce a fost sechestrată, bătută și violată, mai bine decât poliția a fost lăsată să moară. Tânăra a demonstrat că a încercat cu toate armele sale pentru a putea trăi, din păcate, sistemul, inconștiența și neprofesionalistul agenților au adus-o acum doar în amintirea familiei. Polițistul care i-a preluat primul apel a luat-o pur și simplu peste picior. Cu toate că acesta, în declarațiile făcute după ce s-a constata decesul fetei, a mărturisit că și-a făcut datoria. Nici 3 apeluri la 112 nu au salvat-o pe Alexandra.

”Nu am avut nicio clipă atitudine refractară. Mi-am dat seama din primele cuvinte ale ei, plângea. Din contră, am spus de nenumărate ori să stea liniştită că va ajunge un echipaj de poliţie la ea. Am întrebat-o cum a ajuns acolo. Noi, de la dispecerat, nu cunoaştem zona Caracalului. Ea a zis că a trecut pe lângă un dig şi că este în Bold. Eu nu ştiam ce e acela Bold. ”Apoi mi-a zis că ”Staţi puţin că am găsit o carte de vizită”.

” Ha, ce vrei? Unde ești, mă?”

Conversația din primul ape la 112 obținută de către Antena 3 a dovedit lipsa de interes și neseriozitatea lui Vasile Florescu.

Polițist: Hai, ce vrei?

Alexandra: Am fost răpită și violată. M-a luat.

Polițist: Unde ești, mă?

Alexandra: În Caracal, în Caracal!

Polițist: În Caracal, unde?

Alexandra: În Caracal…

Polițist: Bine, bine, stai acolo. Rămâi acolo că îți trimit eu echipaj, dar nu mai ține linia ocupată.

Alexandra: Vine și mă bate iară. M-a violat!