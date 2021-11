Crimă sadică în Botoșani. Bărbat imobilizat la pat, ucis cu sălbăticie de sora mai mare. Ce au găsit polițiștii în locul tragediei

Scene de groază au avut loc, joi seară, în comuna Durnești, Botoșani, acolo unde un bărbat a fost ucis cu sânge rece chiar de sora mai mare. La tragedie a fost martoră și mama celor doi, care a fugit îngrozită după ajutor.

Tragedia soldată cu uciderea unui bărbat de 43 de ani a pornit în urma unui scandal izbucnit în familie. Potrivit primelor informații, în casă se aflau cei doi frați și mama acestora. Din păcate, cel mai lipsit de apărare a fost bărbatul de 43 de ani, care se afla imobilizat la pat din cauza unei probleme medicale.

Astfel, după discuții în contradictorii, femeia de 32 de ani a început să-și lovească fratele cu multă furie, moment în care mama a fugit speriată după ajutor. Acesta s-a dus la un bar din apropiere, explicându-i proprietarului, un polițist de frontieră, ce se întâmplă în casa sa. Bărbatul a dat alarma la 112, iar în câteva minute, la casa femeii a sosit un echipaj de poliție.

La intrarea în cameră, oamenii legii au fost șocați să vadă scenele de groază care se petreceau acolo. Femeia de 32 își lovea cu sălbăticie fratele, aflat întins pe pat, înconjurat de o baltă de sânge. Chiar și așa, femeia parcă posedată de cel Rău nu se opra din loviturile dure pe care I le aplica fratelui. Aceasta a fost imobilizată rapid de polițiști, în timp ce pentru bărbat s-a solicitat un echipaj medical.

Din păcate, bărbatul de 43 de ani se afla într-o stare prea gravă pentru a supraviețui, acesta fiind găsit în stop cardiorespirator.

După intervenția polițiștilor, mama celor doi a sosit la fața locului, având o cădere nervoasă după aflarea nenorocirii. Aceasta a fost imobilizată și transportată la spital, pentru a fi monitorizată. În urma teribilei crime, la fața locului s-au prezentat criminaliști și un procuror care au demarat deja cercetările. Potrivit polițiștilor de la Investigații Criminale, la locul crimei s-au găsit mai multe obiecte periculoase cu care femeia și-a ucis fratele, printre acestea fiind un topor, o bărdiță, o scândură, un băț, dar și o pereche de papuci.

Din păcate, oamenii legii vor trebui să descopere modul în care s-a produs crima doar prin strângerea dovezilor de la fața locului, deoarece nici mama și nici criminala nu vor putea depune mărturie.

Femeia de 32 de ani a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie, urmând a fi evaluată de un specialist. Potrivit vecinilor, familia era disfuncțională, scandalul fiind la ordinea zilei în această casă.

„Mama lor a greșit foarte mult. În ultimul timp a cam luat-o pe băutură, cred că nu le-o fi dat mâncare şi de aici or fi început certurile. El era foarte bolnav, era slab de vai de capul lui. Eu am fost şi i-am dus şi mâncare. Ei se certau destul de des. Ce or fi făcut nu ştiu”, a spus unul dintre vecini.