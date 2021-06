Crimă cutremurătoare în Maramureș. O mamă și-a ucis copilașii de 2 ani, respectiv 4 luni, într-o criză de nervi: „Sâmbătă aveau botezul”

O nouă crimă a șocat România la scurt timp după cea în care o mamă și-a ucis cei trei copii după ce a folosit o subtanță toxică. De data aceasta este vorba despre o femeie de 30 de ani, din Rușor, Maramureș care și-a omorât cei doi copilași, unul de doi ani, iar cel de-al doilea, de 4 luni. Potrivt apropiaților, nimic nu ar fi prevestit o asemenea nenorocire.

O crimă teribilă a zguduit din temelii comunitatea din localitatea Copalnic Manăștur, acolo unde s-a petrecut tragedia. Un apel la 112 a anunțat pe data de 2 iunie faptul că doi copii prezintă probleme respiratorii grave.

Se pare că femeia care a înfăptuit crima avea probleme psihologice pentru care se trata. Aceasta a acuzat dureri de cap și a luat medicamentație potrivită. Cu toate acestea, până când pastilele să-și facă efectul, femeia a devenit violentă cu cei doi copilași, lovindu-o de pământ. După cele întâmplate, femeia și-a sunat soțul și i-a povestit.

”M-a sunat și mi-a spus că a dat cu copiii de pământ. Am venit repede acasă, fetița încă sufla, băiețelul era galben tot. Nu a zis că îi e greu cu copiii, se văita că o durea capul. A fost la doctor și i-a dat medicamente pentru dureri de cap. Băiatul care m-a adus cu mașina a sunat la 112” a povestit bărbatul, pentru Antena 3.

Bunica copiilor a povestit că cei doi părinți se înțelegeau bine și că nu ar fi auzit vreodată să se certe. Chiar și așa, se pare că mama copiilor ajunsese să aibă un soi de depresie, stând în permanență cu cei mici, în timp ce soțul său muncea pentru a întreține familia.

Mama femeii criminale a explicat că nu poate înțelege ce s-a întâmplat cu fiica ei, deoarece își îngrijea și își iubea copiii. Aceasta nu poate decât să creadă că fiica ei ajunsese la un punct de oboseală pe care nu a mai putut să îl depășească.

”De dimineața am vorbit la telefon și era totul bine. Era doar ea cu copiii. Soțul era la lucru, să câștige un ban cinstit. nu i-am auzit niciodată certându-se. Stăm departe, numai la telefon vorbim.

De dimineață când am vorbit, dădea de mâncare copiilor. Nu am crezut așa ceva. Numai ea stătea săraca cu copiii. Trebuia să mai stea și el cu copiii. Eu am vrut să vin să îi ajut, dar nu m-au primit, erau căsătoriți de 6 ani. Sâmbătă făcea botezul fetei care avea 4 luni”, a povestit bunica celor doi copii omorâți.