Creșteri de 87% la pensie în 2024 pentru acești români. Ministrul Muncii a dat vestea cea mare

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a făcut o declarație importantă privind majorările substanțiale ale pensiilor în anul 2024. Potrivit anunțului oficial, peste trei milioane de români vor beneficia de creșteri semnificative, iar aceste ajustări vor fi realizate prin intermediul punctelor de stabilitate și a recalculărilor prevăzute de noua lege a pensiilor.

Începând cu 1 ianuarie, pensia minimă va fi majorată cu rata inflației de 13,8 procente, aliniindu-se astfel la evoluția costurilor de trai.

Cu toate acestea, ministrul Muncii a subliniat că majorările spectaculoase sunt așteptate să intre în vigoare de la 1 septembrie 2024, când va avea loc recalcularea conform noilor prevederi legislative.

Anunțul vine în contextul eforturilor guvernamentale de îmbunătățire a nivelului de trai al pensionarilor și de aliniere a sistemului de pensii la noile cerințe sociale și economice. Mai mult, Simona Bucura a fost întrebată câți pensionari vor rămâne fără pensii majorate, conform noii formule de calcul.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a făcut publice schimbările semnificative ce vor avea loc în sistemul de pensii din România, punând un accent deosebit pe recunoașterea vechimii în muncă.

Astfel, fiecare român care a muncit peste 25 de ani va primi punctaje suplimentare pentru fiecare an de activitate, potrivit declarațiilor ministrului.

„Pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obține un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 și 30 de ani, se vor acorda 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani – 0,75 de puncte pe an, iar după 35 de ani, un punct pe an. Cu alte cuvinte, dacă munceşti, primeşti”, a transmis ministrul Muncii.