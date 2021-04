Costel Alexe, pus sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi instigare la delapidare

Procurorii anticorupție au anunțat că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar timp de 60 de zile, față de Costel Alexe. Acesta a fost ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor.

Costel Alexe a fost pus sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și instigare la delapidare. De asemenea, sub control judiciar a fost pusă și o altă persoană fizică având funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale cu activitate de siderurgie, pentru aceleași infracțiuni.

Potrivit DNA, inculpatul Costel Alexe, ar fi pretins, în mod direct, de la persoana din conducerea unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă în legătură în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Foloasele respective ar fi fost primite pe 23 aprilie 2020 și 7 iulie 2020. În total ar fi vorba de 22 de tone, primite la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrată de o rudă a ministrului.

Valoarea totală a foloaselor primite de ministru ar fi de 99.956 lei. Suma constă în contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei și a transportului. Produsele din tablă ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic, iar remiterea lor ar fi fost disimulată sub forma unor contracte de sponsorizare fictivă.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane. Miercuri dimineață, Costel Alexe a anunțat că se autosuspendă de la conducerea PNL Iași. Cu toate acestea, își va continua activitatea de președinte al Consiliului Județean.

Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunoștință că, în dosarul care mă vizează, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar.

Sunt nevinovat și am convigerea că voi demonstra acest lucru în instanță, dar, în acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcția de președinte al PNL Iași. Sunt un om de echipă, dar consider că este cel mai corect ca toate implicațiile pe care le produce acest dosar să le gestionez la nivel personal.