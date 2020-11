Coșmar pentru soții Lis. Oana a chemat de urgență salvarea pentru Viorel! Ce a pățit

Sâmbătă noapte, chiar de Halloween, soții Lis s-au trezit cu apartamentul inundat, după ce țeava de apă caldă s-a spart. În urma acestui necaz, care le-a adus și o mare pagubă, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, a alunecat și s-a lovit, așa că Oana a fost nevoită să cheme Salvarea.

Oana Lis, momente de panică: a chemat salvarea pentru Viorel

Oana Lis a povestit pentru playtech.ro despre necazul de sâmbătă:”Noaptea pe la 12, spălam vase. Eu până în pandemie nici nu prea foloseam aragazul, chiuveta, doar rar ca să spăl o cană, sau să fac un ceai, dar acum tot folosindu-le, ele nu au fost făcute cum trebuie, au fost făcute de mântuială, probabil și țevile mai vechi. Spălam vasele și am auzit deodată un huruit, și a explodat! Țeava de apă caldă, bine că suntem în sectorul 3 și nu e prea fierbinte.

Știam că trebuie să fie niște robinete de unde închizi, apoi am aflat că erau rupte. Nu le-am găsit, se închidea la baie, la bucătărie, nu. Viorel a sărit să mă ajute, și a alunecat, se zgâriase la picioare, așa că panicată a trebuit să chem Salvarea. Până la urmă în agitația aia am chemat niște vecini care m-au ajutat, dar nu putea să se închidă nici de jos, de la bloc. Nu mergea. L-am inundat și pe vecinul de jos, e a doua oară.

A curs o oră și jumătate apă caldă, mi s-a umflat parchetul, se aburiseră geamurile. Pînă la urmă am găsit un instalator de pe Internet, a venit și a pus un dop. A doua zi a trebuit să vină de la o firmă, ca să repare. Să vedem cât îmi vine factura la apă caldă”, ne-a spus Oana.

La un pas să sară în aer! ”Am avut și scurgere de gaze”

Aceasta nu a fost însă singura problemă gravă cu care s-au confruntat soții Lis, la vreme de pandemie. În timpul izolării în apartament s-a produs și o scurgere de gaze:

”Am simțit gaze, s-a declanșat alarma, bine că aveam alarmă, iar ne-a salvat Dumnezeu! Îi mulțumesc! Am pus iar alarma, iar s-a declanșat. Apoi au venit de la gaze, aveam scurgere de gaze. Deși era panică, eram în izolare, să nu ne vedem cu nimeni, a trebuit să angajez o firmă ca să repare gazele ”, ne-a mai povestit Oana Lis.

Vedeta tv are grijă de Viorel, care are probleme cardiace, dar și de memorie. Ca să nu mai fie acuzată că trăiește doar din pensia fostului primar, Oana și-a deschis un cabinet de psihologie, după ce a absolvit o facultate de profil. Momentan, ea are pacienți doar în mediul online, care îi cer ajutorul. Oana a fost și ea, la rându-i, pacient, după copilăria de coșmar trăită alături de tatăl care a abuzat-o: