Înmormântări prea scumpe, sume mari de bani cheltuite pe coroane, prosoape și alte obiecte despre care familia decedatului a auzit că ar fi necesare.

Preoții din Lugoj au pornit o campanie pentru a-i convinge pe enoriași să renunțe la coroanele de flori aduse de obicei de rudele apropiate la înmormântări.

Fețele bisericești îi sfătuiesc pe credincioși să se prezinte la priveghi cu o floare. Cheltuiala va fi, astfel, mai mică, iar cimitirele mai curate, spune protopopul Lujojului, Ioan Cerbu, pentru postul de televiziune DIGI 24. Un alt argument susținut de preoți este că și administratorii cimitirelor, parohiile de cele mai multe ori, vor plăti mai puțin pentru serviciile de salubritate.

Credincioșii se declară de acord cu această inițiativă, dar în cimitire se formează mereu mormane de coroane uscate sau de coroane realizate din flori de plastic.

Și ideea ca banii pentru coroane să fie donați familiei îndoliate e salutată de unii lugojeni, potrivit DIGI 24.

Bărbat: Mai bine ajuți o familie cu niște bani, decât să dai banii pe coroane

Femeie: În ultimul timp am fost la foarte multe înmormântări și am dus numai flori, nu am dus coroane. Am dus și plic la care au fost mai apropiați.

Reporter: E bine să mai dea oamenii coroanele sau nu?

Femeie: Nu, nu e bine.

Reporter: De ce?

Femeie: Plătesc mult pentru gunoaie, plătesc mult la cimitir. Ar putea face altceva, nu să dea banii pe gunoaie.