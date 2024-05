Copilul din imagine a devenit unul dintre cei mai mari actori. Se luptă cu o boală necruțătoare acum, familia îi este mereu aproape

O privire pătrunzătoare, curioasă, trăsături perfecte. Micuțul băiețel din fotografie a avut un destin fabulos. Copilul din imagine, pe care puțini ar putea să îl recunoască, este astăzi unul dintre cei mai iubiți actori ai marelui ecran, este celebru în întreaga lume. A avut o carieră fantastică, la care orice artist la început de drum visează, însă acum se luptă cu o boală necruțătoare.

Puțini l-ar putea recunoaște pe copilul din imagine

Imaginea înduiosătoare în care o mamă își ține în brațe cu grijă bebelușul ce privește uimit obiectivul aparatului de fotografiat face furori în mediul online. Născut pe 19 martie 1955, băiețelul a ajuns să se obișnuiască cu lumina reflectoarelor, construindu-și o carieră fabuloasă, a reușit să cucerească nu doar micul, dar și marele ecran. Este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și iubiți actori de la Hollywood, un star în adevăratul sens al cuvântului.

Chipeș, șarmant, talentat și plin de umor, a oferit interpretări magistrale. Publicul l-a cunoscut întâi în rolul unui detectiv excentric în serialul ”Moonlighting”. A început apoi cariera la Hollywood, cu rolurile din seria Die Hard, The Fifth Element, 12 Monkeys, The Sixth Sense, Armageddon, Sin City, iar lista poate continua.

Unul dintre marii actori ai generației sale

Bruce Willis, căci despre el este vorba, a câștigat și numeroase premii în cariera sa, printre care două trofee Primetime Emmy, un Glob de Aur și două trofee Peoples Choice.

Din 1987 până în 2000, a fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei din lume, Demi Moore. În ciuda faptului că s-au despărțit, cei doi au rămas în relații foarte bune, chiar și după ce actorul s-a căsătorit, în 2009, cu Emma Heming.

În 2022, a fost anunțat finalul carierei lui Bruce Willis, actorul fiind nevoit să renunțe la actorie din pricina unor probleme de sănătate. Artistul a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală (FTD), care este o afecţiune cerebrală progresivă.

Diagnostica cu o afecțiune necruțătoare, familia îi este aproape la fiecare pas

Cu starea sa de sănătate agravându-se de la o zi la alta, familia lui Bruce Willis i-a devenit principalul sprijin. Actuala și fosta sa soție și copiii din ambele căsnicii îi sunt alături la fiecare pas.

Demi Moore a vorbit despre starea de sănătate a actorului.

„Cred că, date fiind circumstanţele, se simte foarte bine. Ceea ce voi spune este ceea ce le spun copiilor mei, şi anume că este important să îl întâlneşti acolo unde se află şi să nu te agăţi de ceea ce nu este”, a declarat Demi Moore la „GMA”. „Pentru că există o mare frumuseţe şi dulceaţă şi iubire şi bucurie din asta”.

