Copil din Sălaj, plimbat între spitale din cauza covid-19. E în comă, dar medicii îl refuză la tratament

O familie din județul Sălaj trăiește o dramă de un an. Băiatul lor a ajuns în comă după ce starea sa de sănătate s-a șubrezit extrem fiindcă medicii nu l-au putut îngriji din cauza resctricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

Micuțul a fost plimbat între spitale, a primit diagnostice diferite, iar părinții nu știu nici ce boală are și cum îi pot salva viața. Mai mult, băiatul a fost trimis acasă din centrul de îngrijiri în care se afla, pe motiv că sistemul sanitar se concentrează pe cazurile de COVID-19.

Copilul a început să se simtă rău anul trecut, în luna iunie. Inițial, medicii au spus că este vorba despre o răceală, apoi l-au pasat de la un spital la altul, fără să-i afle cineva diagnosticul. A fost internat la spitale din trei orașe, dar fără vreo soluție pentru a-l ajuta.

„A spus ca are encefalita și în termen de trei săptămâni au mai descoperit două boli. Nu i-a mai dat nici o șansă la viață. S-au comportat foarte urât. Domnul doctor Militarul a venit i-a luat tensiunea și l-am întrebat ce părere are. Mi-a spus că acest copil este gata. Și atunci eu am zis ca mama că eu sper într-o minune și atunci mi-a râs în fața și m-a întrebat: mama știi ce vorbești?”, a povestit mama copilului.

„În perioada 5 iulie- 17 iulie 2020 a fost internat în Spitalul de Copii un pacient transferat din Spitalul Zalău cu neuroinfecţie, respectiv meningoencefalită acută a cărei consecințe au fost leziuni neurologice importante”, a transmis Daniela Greghiciu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii din Cluj-Napoca.