Copil de patru ani, mort după ce a fost scăpat din brațe de persoana care îl îngrijea: „L-am scăpat și apoi m-am dus să mânânc o pizza”

Tragedie într-o familie de italieni, după ce copilul lor a fost scăpat din brațe de cel care era angajat să aibă grijă de micuț. Ulterior evenimentului tragic, persoana vinovata a povestit ce a făcut, printre altele, că a mers să mănânce o pizza.

Tragicul accident a avut loc în Napoli, chiar de la balconul familiei. Copilul de patru ani se afla în brațele lui Mariano Cannio, un bărbat în vârstă de 38 de ani, care fusese angajat de părinții copilului să aibă grijă de treburile casnice și de copil, în absența lor. Potrivit cercetărilor făcute de polițiști, acesta a reieșit vinovat, după ce a povestit că a ieșit cu copilul pe balcon, moment în care a simțit că amețește și că îi scapă băiețelul din brațe, peste balustrada balconului.

„L-am luat în brațe și am ieșit cu el pe balcon. Când eram lângă balustradă, am simțit o amețeală, m-am aplecat și am scăpat copilul din brațe . Imediat, am auzit țipete venind de jos și m-am speriat. Eram conștient de ce se întâmplase”, a le-a povestit tânărul polițiștilor.

Ceea ce i-a șocat extrem de tare pe oamenii legii a fost modul în care bărbatul a ales să reacționeze după accident. Acesta a povestit că a mers să își cumpere o pizza, apoi a revenit în casă unde a stat întins pe pat și s-a gândit la ce s-a întâmplat, iar ulterior a coborât la bar pentru a-și cumpăra un cappuccino.

„M-am dus să mănânc o pizza în Sanità, apoi m-am întors acasă. M-am întins pe pat și am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Apoi am coborât și am mers la un bar din via Duomo, mi-am luat un cappuccino și un croissant, apoi am revenit acasă, unde m-ați găsit”, le-a relatat Cannio polițiștilor, potrivit presei italiene.