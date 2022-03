Copiii din Rusia, așezați în formă de „Z”. Care este explicația acestei imagini, în plin război

În plin război împotriva Ucrainei, copiii bolnavi de cancer în fază terminală din Rusia le-au transmis un mesaj emoționant militarilor. Minorii au fost aliniați în forma literei Z, în spirit de solidaritate față de războiul pe care Vladimir Putin l-a declarat statului ucrainean. Ce reprezintă simbolul lor.

Vladimir Vavilov, președintele unei organizații de caritate împotriva cancerului din orașul Kazan, i-a organizat pe copiii și mamele din centru să se alinieze în forma literei Z.

Litera Z a devenit un simbol de propagandă care arată sprijinul pentru Vladimir Putin și invazia pe care președintele rus a declanșat-o asupra Ucrainei, în data de joi, 24 februarie. Vavilov a postat fotografia și un mesaj emoționant pe site-ul clinicii, potrivit The Daily Telegraph.

LPR și DPR reprezintă Republica Populară Lugansk și Republica Populară Donețk, regiuni rebele ale Ucrainei pe care liderul de la Kremlin le-a recunoscut ca state independente.

Președintele organizației caritabile a folosit o dronă pentru a fotografia simbolul și l-a postat pe site-ul oficial al instituției pentru copiii bolnavi de cancer în fază terminală.

Here you see terminally ill children from hospice and their parents making a Z formation. Yes, Russians are forcing terminally ill children dying from cancer, and their families to declare their support to Russian invasion of Ukraine. See letters Детский хоспис? Hospice for Kids pic.twitter.com/3yeHMPWXl0

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022