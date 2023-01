Conor McGregor, pe urmele lui Dani Alves. Luptătorul MMA ar putea ajunge în închisoare în Spania. „M-am temut că mă omoară”

După acuzațiile de viol în care personaj principal este fotbalistul brazilian Dani Alves, presa din Spania relatează un nou caz șocant. Luptătorul MMA Conor McGregor este acuzat că a bătut o femeie în timpul unei petreceri desfășurate pe iahtul său, din stațiunea Ibiza, iar după ce tânăra a sărit în apă a decis să o abandoneze.

Conor McGregor este acuzat că ar fi bătut o femeie de ziua lui, în luna iulie a anului trecut. Sportivul și-a sărbătorit cei 34 de ani Ocean Beach Club, iar după aceea invitații au urcat la bordul iahtului deținut de sportiv, care a costat 3,5 milioane de euro. Nu este clar de la ce a pornit scandalul, cert este că McGregor a devenit foarte agresiv, la adresa unei musafire. Iar când aceasta a făcut apel la un cunoscut să-l potolească, sportivul s-a enervat și mai tare și a lovit-o.

Femeia a povestit că după acest incident, iahtul lui McGregor și-a continuat drumul, iar ea a fost scoasă din apă de o barcă de la Crucea Roșie. „M-au abandonat, nici cu un câine nu ai face cum au procedat cu mine”. As scrie că femeia nu a depus plângere imediat, dar a început această acțiune în momentul în care a ajuns la Dublin, iar Curtea de Investigație din Ibiza a pornit o anchetă. Mai ales că există și doi martori care susțin că lucrurile s-au întâmplat așa. McGregor a negat însă acuzațiile.

„No way! #ConorMcGregor denies reports of drama on an Ibiza yacht. #GossipGoneWrong https://t.co/m1h3cjxlEP https://t.co/m1h3cjxlEP

— calfkicker (@calfkickercom) January 25, 2023