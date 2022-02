Condițiile șocante în care soldații din Ucraina sunt cazați în spital. E mai rău ca la noi VIDEO

Au trecut aproape trei zile de la declanșarea războiului de către Rusia în Ucraina. Marile orașe din țara vecină, în frunte cu capitala Kiev, sunt sub asediu armatei ruse, însă militarii ucraineni rezistă eroic. Mulți dintre ei au pierit însă în bombardamente sau sub ploaia de gloanțe a soldaților ruși. Iar alții au fost răniți în explozii sau schimb de focuri.

În orașul-port de la Marea Azov, Mariupol, situat în sud-estul Ucrainei, se dau bătălii grele. Militarii ucraineni care reușesc să scape cu viață, dar sunt răniți, au de înfruntat condiții grele și în interiorul unităților sanitare în care sunt internați.

Condițiile șocante în care soldații din Ucraina sunt cazați în spital. E mai rău ca la noi

„Cei mai mulți dintre ei au răni la nivelul brațelor, picioarelor și mâinilor.”, a declarat un reprezentant al spitalului din Mariupol, unde sunt aduși soldații răniți, pentru Sky News.

Jurnaliștii britanici au stat de vorbă cu câțiva militari răniți în atacurile rușilor, iar mărturiile lor sunt cutremurătoare. Unul dintre ei, Andrei, un tânăr locotenent, are umărul stâng zdrobit de schijele unui obuz.

Cu toate că se află sub efectul medicamentelor pentru calmarea durerii, acesta găsește puerea să povestească prin ce a trecut.

„Am fost atacați cu proiectile. Am sărit cu toții într-un șanț și acolo am realizat că am fost răniți. Am văzut o ambulanță trecând și am hotărât să nu facem acte de eroism, așa că am solicitat ajutor”, povestește tânărul locotenent jurnaliștilor Sky News.

Într-o altă cameră, Vadim tocmai a ieșit din operație și are dureri puternice. Însă cu toții își doresc să se pune pe picioare și să se întoarcă să lupte cu inamicul.

Medicii ucraineni solicită sprijinul NATO pentru încetarea războiului

Medicii fac tot posibilul să le salveze viețile, dar se așteaptă ca numărul răniților să crească înn zilele următoare. Ei au lansat un apel către forțele occidentale și NATO să îi ajute.

Cât timp putem rezista? Câteva zile? Sperăm că NATO ne va ajuta. Noi ne facem treaba. Lucrăm 24 de ore pe zi. Poate că ei îl vor convinge pe Putin să se așeze la masa negocierilor.”, a spus medicul Alexei în timp ce și-a exprimat speranța că Putin va fi convins să retragă armata și să atacurile să înceteze.

Locuitorii din Mariupol sunt epuizați, dar spun că nu cedează. Ies din case doar dacă au neapărată nevoie de hrană.

Pe peronul gării din oraș are loc o scenă emoționantă, care se repetă în toată țara. Un tânăr militar își urcă soția și fiica în tren, în timp ce el rămâne să lupte alături de colegii lui împotriva rușilor.

„Am mai luptat în trecut. Sunt antrenat. Simt că este de datoria mea să merg să lupt din nou când țara mea are novoie de mine.”, a spus soldatul.

O zonă rezidenţială din portul Mariupol a fost lovită de proiectile joi. Zonele de la periferia oraşului au fost ţinta unor bombardamente grele şi că au fost auzite sute de explozii. În atac au fost răniți și treizeci şi cinci de civili a declarat primarul Vadim Boicenko.