Condiții ședere și muncă pentru ucraineni în România. Tot ce trebuie să știe

În contextul fluxului mare de refugiați ucraineni statul român a pus la dispoziția acestora mai multe variante de ajutor. Fie că este vorba de ajutorul de tranzit spre alte state europene, sau de ședere pe teritoriul României, majoritatea celor care intră în țară vor fi ajutați, conform legislației în vigoare. Deja, la nivelul guvernuli, a fost implementată o platformă prin care ONG-urile, sau alte instituții pot anunța modul în care pot ajuta, dar există și alte platforme cu informații utile referitoare la modul în care refugiații pot beneficia de mai multe facilități.

Refugiații ucraineni au continuat marți să treacă granița spre România, fugind de războiul care continuă în țara lor. Refugiații au fost întâmpinați de voluntari la poarta de frontieră de la Siret și li s-au oferit băuturi calde și pături.

„De fapt, zona în care mă aflam era sigură. Totuși, ieri am auzit focuri de armă și am plecat imediat. M-am simțit atât de stresată, a fost foarte trist și înfricoșător.

Peste 500.000 de ucraineni au fugit până în prezent din Ucraina și au trecut în țările vecine pentru a scăpa de bombardamentele rusești, potrivit Agenției ONU pentru refugiați. Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat marți în cea de-a șaptea zi. Războiul a fost întâmpinat cu indignare de comunitatea internațională, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Japonia și SUA aplicând o serie de sancțiuni economice împotriva Rusiei. De asemenea, țările occidentale au fost de acord să furnizeze arme Ucrainei.

Conform unor date prezentate astăzi în ședința de Guvern de către premierul Nicolae Ciucă, în România au intrat peste 118 mii de refugiați ucraineni, dintre care peste o treime au răms pe teritoriul României, aflându-se printre ei și aproximativ 18 mii de minori.

„În această dimineață, au intrat pe teritoriul României 118.461 de refugiaţi ucraineni. Dintre aceștia 70.026 au părăsit teritoriul României. Au rămas în țară 46.435, ceea ce reprezintă aproximativ 39% din numărul total al cetățenilor ucraineni care au intrat pe teritoriul României. De asemenea, cred că este important de precizat că 1.070 de cetățenii ucraineni au solicitat azil, iar dintre aceștia 476 au rămas în centrele de azil din țara noastră.

De asemenea, este important să precizăm că din cifra totală de cetățeni ucraineni care au decis să rămână în România, aproximativ 18.000 sunt minori. De aceea, în această dimineață, în cadrul ședinței, precum și activitatea pe care am desfășurat-o seară împreună cu ministrul educației, ministrul finanțelor, ministrul afacerilor interne și ministrul familiei și tineretului, am căutat și am identificat soluții care se vor concretiza în măsuri pentru a putea să acordăm atenția cuvenită acestor 18.000 de minori. ”, a anunțat astăzi premierul Nicolae Ciucă.