Concurentul de la Survivor 2022 care s-a îngrășat 14 kilograme după eliminare: ‘Am mâncat ca nebunul’

Survivor este una dintre cele mai grele emisiuni, poate nu chiar cea mai grea. Concurenții sunt împinși până la limite de probele sportive, toate acestea cu un minim de mâncare. Unul dintre concurenții care s-au întors de la Surviror s-a îngrășat 14 kilograme. Despre cine este vorba?

Radu Itu este unul dintre vedetele care a acceptat provocarea Survivor România și a trecut prin cele mai extreme condiții pe insulă. Nu au parte de foarte multă mâncare în Republica Dominicană, iar când se întorc în România profită de orice șansă pentru a se bucura din nou de bucatele tradiționale.

„Mă recuperez neașteptat de bine, acum sunt fericit că nu mai mănânc așa de mult. Când am ieșit din concurs, am mâncat ca nebunul, am zis că o să mă îngraș și o să fiu de 100 de kilograme, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Acum am început și antrenamentele, dar și să fac din nou pălării”.