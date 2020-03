Concurenții de la Puterea Dragostei, denigrați de fanii Biancăi Comănici. Cum își spală bruneta imaginea

Bianca Comănici aduce di nou intrigi și scandal! Nici bine nu s-a terminat episodul în care era aspru criticată din cauza trecutului acesteia că Andreea Oprică o acuză de alte lucruri grave. Încearcă Bianca să-și spele imaginea denigrându-i pe ceilalți cu ajutorul fanilor?

Nu este pentru prima sau ultima dată când fanii Biancăi contribuie în mod direct la un scandal din casă. Susținătorii brunetei au continuat să o placă și să-i fie alături și după ce i-au aflat greșelile trecutului. Acum, internauții încearcă să-i facă o imagine mai bună cu orice preț, aruncând cu noroi în ceilalți cocurenți. Jocul lor se joacă altfel, mai periculos, mai ales că majoritatea nu depășesc sfera online-ului.

Puțini dintre ei au avut curaj, însă, să treacă dincolo de categoria de anonimi și să-și lase numele și prenumele în dreptul jignirilor și a replicilor extrem de acide. „Sunt susținătorii ei, ea nu are niciun control asupra lor. Vezi că e din start fals, e la mintea cocoșului, dacă cineva te sună personal să te avertizeze. E aiurea, Oprică!”, i-a luat apărarea brunetei Livian. „Eu le-am făcut special o postare în care le-am spus să nu mai vorbească urât de ceilalți concurenți”, a spus Bianca.

„Niciuna din casă de aici nu aveți cu ce să dați în mine, pentru că am un trecut mult prea curat. Doar cu greșeala pe care am făcut-o cnd eram tânără, dar pe care am recunoscut-o și o știe toată lumea. O să trăiesc toată viața cu asta, chiar dacă lumea mă judecă. Eu nu am nimic în trecutul meu cu care să dați în mine. Eu dacă făceam ceva, spuneam, pentru că eu sunt asumată și nu mă interesează de lume. Eu spuneam din prima, pentru că n-am cu ce să mă ascund. Am primit telefoane în care mi se spune că o să fiu atacată de adminele Biancăi pentr a-și spăla imaginile. Am analizat toate postările și comentariile și e clar că totul pleacă de la Bianca”

Andreea Oprică