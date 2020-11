Concurenta surpriză care revine la Puterea Dragostei. Anunțul din emisiune

Veste bună pentru fanii uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni din showbiz-ul românesc “Puterea Dragostei”. Una dintre concurentele iubite de toți telespectatorii revine în casa iubirii, în cadrul celui de-al treilea sezon al show-ului matrimonial. Cea care a făcut anunțul surprinzător a fost chiar prezentatoarea Cristina Mihaela Dorobanțu.

Femeia care a cucerit publicul cu farmecul și atitudinea sa este chiar Andreea, concurenta care s-a aflat de multe ori în mijlocul conflictelor și al scandalului. Cu toate acestea, spiritul competitive al Andreei a creat o mulțime de controverse în rândul celorlalte concurente.

La scurt timp după eliminarea Andreei din casa Puterea Dragostei, Cristina Mihaela Dorobanțu a anunțat revenirea surprinzătoare a acesteia, pentru a-i mai oferi o ultimă șansă relației acesteia cu Cristian Marinescu, concurent și el la “Puterea Dragostei”.

„ Am decis să dăm o șansă cuplului Marinescu-Andreea. Andreea se va reîntoarce în casă, așadar primiți-o cum se cuvine.”, a declarat Cristina Mihaela Dorobanțu.

Dacă Andreea este persoana care a declanșat cele mai multe certuri în gașca fetelor, Cristian Marinescu este fără îndoială, concurentul care a încins spiritele în grupul băieților. Astfel, potrivit zicalei “Cine se aseamănă, se adună”, cei doi au început o relație promițătoare care pare să învingă orice obstacol.

Revenirea Andreei nu a adus multă fericire în casa iubirii, cu excepția iubitului său care a fost extaziat să o revadă. În schimb, restul concurentelor au primit cu indignare revenirea ei, fiind triste să o revadă alături de ele.

De exemplu, Mariana și-a exprimat părerea într-un mod subtil, dar suficient de clar, astfel încât, toată lumea să înțeleagă că revenirea Andreei a creat neplăceri.

„Nu m-am născut ieri, în primul rând și am cap și gândesc foarte bine cu capul meu, nu cu capul altuia. Atât am vrut să spun!”, a declarat Mariana.

În ciuda neînțelegerilor din casă, Andreea se bazează pe sprijinul și dragostea lui Marinescu, astfel că va putea depăși mai ușor următoarele certuri. În ziua în care și-au oficializat relația, Marinescu i-a declarat iubitei sale cât de tare a fost atras de ea, încă din primul moment.

“În momentul în care ai intrat în casă, m-ai atras din punct de vedere fizic și apoi, ușor-ușor, după fiecare zi ce trecea m-am simțit mai atras de tine. Nu ți-am spus și de asta am vrut să vin aici că să spun acum toate lucrurile astea!”, a dezvăluit concurentul.

Andreea a fost impresionat de complimentele pe care le-a primit, astfel că a vrut să-și exprime și ea public atracția pe care o are pentru Cristian.

“Nu știam asta! Și tu mi-ai atras atenția de când am venit în casă, nu așa mult de la început, dar în momentul în care am început să port conversații cu ține mi-am dat seama că ești un băiat educat, ai caracter și am inceput să vreau să te cunosc mai mult.”, a dezvăluit Andreea.