Concurenta de la „Vocea României” care a luat o decizie fără precedent. Pleacă din emisiune: „Aleg acest lucru asumat”

Confruntările continuă și în ediția de vineri, 10 noiembrie 2023, a competiției. O concurentă de la Vocea României a luat o decizie fără precedent în istoria show-ului de la PRO TV. Aceasta a decis să plece din emisiune. Cum au reacționat jurații când au auzit anunțul.

Pentru prima dată la Vocea României, o concurentă ia decizia să părăsească concursul. Acest sezon a pierdut astfel o voce extraordinară. Este vorba despre Irina Florea, din echipa lui Tudor Chirilă, cea care a urcat pe scenă alături de franţuzoaica Norig. Problemele medicale cu care se confruntă nu îi permit să meargă mai departe.

Theo Rose: „A fost un moment foarte sensibil, am văzut două fete care s-au susţinut una pe cealaltă”

Irina: „Da, am nişte probleme. Până la urmă am luat decizia de a veni aici şi de a cânta. Este vorba despre o disfonie care a detectat nişte noduli pe corzile vocale şi am avut de ales.

Tudor Chirilă a dezvăluit că a sa concurentă a fost diagnosticată cu doar două zile înainte de a urca pe scenă, are nevoie de repaos vocal și timp de recuperare, timp pe care nu l-ar fi putut avea, dacă ar fi rămas în competiție.

Tudor Chirilă: „Avem această situaţie… Irina a fost diagnosticată acum două zile, ea are nevoie de repaos vocal şi de recuperare. Ştim că nu va fi timp de recuperare. Împreună cu ea am hotărât ca ea să nu meargă mai departe pentru că nu s-ar recupera ok pe termen lung, e o decizie luată pentru sănătatea ei.

Irina: „În condițiile de față, cred că cel mai bine este să mă retrag din concurs. Aleg acest lucru asumat. Prefer să am grijă. Am riscat, sunt mândră că am venit, că m-am prezentat pe scenă”.