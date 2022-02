Concurenta de la Bravo, ai stil care ar fi rămas singură: ‘Nu mai contează’

Este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România și a demonstrat că este o adevărată luptătoare. S-a întors în orașul natal, după ce a fost eliminată din competiția „Bravo, ai stil! Celebrities”, pentru a se concentra mai mult pe afaceri. Oare este singură, din nou? Despre cine este vorba.

Fotomodelul Ioana Filimon s-a întors în Timișoara, orașul ei de baștină, după ce a fost eliminată din sezonul 7 „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Frumoasa vedetă a mărturisit că se concentrează, momentan, pe carieră și afacerile sale, motiv pentru care fanii au intrat la suspiciuni, întrebându-se dacă Ioana Filimon mai este implicată într-o relație amoroasă cu iubitul israelian.

Admiratorii Ioanei Filimon au fost cei care au observat faptul că, la începutul competiției „Bravo, ai stil!”, Wasim era omniprezent și o susținea pe brunetă, cu toată ființa sa. Acum, lucrurile par să se fi răcit între cei doi. Vedeta nu a spus clar dacă este sau nu singură, momentan, lăsând loc de interpretări.

„Am avut o perioadă de relaxare și liniște după Bravo. Pentru mine a fost o experință foarte mișto dar, în același timp, foarte solicitantă pentru că făceam naveta Timișoara- București săptămânal. După, am avut nevoie de vreo două săptămâni să-mi revin pentru că nu mai înțelegeam nimic!

Norocul meu a fost că am avut stilist și m-a ajutat. Sincer nu am înțeles nimic pe moment din toată nebunia și am realizat după, când m-am uitat la TV, pentru că, atunci când ești stresat ca să dai tot ce poți, te mai pierzi. A fost mult mai greu decât m-aș fi așteptat!

Sunt bine cu mine însumi și important este că sunt sănătoasă. Acum, că e cineva în viața mea, sau că nu mai e sau că a fost…Nu mai contează! De acum încolo o să fiu din ce în ce mai bine!”, a declarat Ioana Filimon în exclusivitate pentru wowbiz.ro.