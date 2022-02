Concurenta de 11 ani din Ucraina care i-a șocat pe jurații Românii au talent: ‘Ia ăla cu gura, nu se poate’

Sofia are 11 ani și le-a oferit juraților Românii au Talent un număr de senzație. Cu toate acestea, Dragoș Bucur a mărturisit că a fost doar la un pas să apese butonul X și să oprească întreaga reprezentație. Micuța din Ucraina a venit pe scena show-ului de talente ca să le arate publicului și celor patru jurați cât de bună este la ceea ce face. Nu a greșit deloc, pentru că vedetele noastre au fost cu adevărat impresionate. De altfel, ea a plecat acasă cu patru de „da”.

Micuța Sofia are 11 ani și este din Ucraina. Este pasionată de circ și acrobație, lucruri pe care le face de minune.

Ea a combinat contorsionistul cu acrobațiile, iar jurații au rămas uimiți în fața numărului pe care ea l-a făcut. Andra, Andi, Bobo și Dragoș au avut doar lucruri frumoase de spus despre numărul ei.

La un moment dat, micuța s-a urcat cu câte un picior pe două obiecte și s-a aplecat pe spate, în pod, pentru a lua un săculeț de jos cu gura.

Mihai Bobonete a anticipat momentul și le-a spus colegilor săi, cu uimire: „Ia ăla cu gura, nu se poate”.

Toți cei patru jurați au fost impresionați de numărul ucrainencei.

„Eu am vrut să apăs butonul roșu. Am vrut să îl apăs pentru că ai avut un moment acolo pe ladă în care ți-ai făcut cu genunchiul cum am pățit eu acum 12 ani la schi.

Ăla a fost momentul în care am zis gata, nu mai! Aproape că m-a durut ce ai făcut tu acolo. Este într-adevăr spectaculos ceea ce faci.

Un singur sfat aș vrea să îți dau: din punct de vedere acrobatic și contorsionist, din câte mă pricep eu, ești unde trebuie (…)”, a spus Dragoș Bucur.