Comuna din România care nu are medic de familie. Salariul este pe măsură, însă toți fug de această localitate

Peste 1.000 de locuitori din comuna Cucuteni, județul Iași, nu au medic de familie de peste 4 ani. Localitatea se află la 56 de kilometri distanță de Iași, însă medicii nu vor să pună piciorul în această localitate.

Locuitorii comunei sunt nevoiți să meargă în Târgu Frumos pentru e fi examinați de un medic, fiind cea mai apropiată localitate. Pamfilică Brînză, primarul comunei Cucuteni, spune că medicii nu vor să vină aici, cu toate că există dispensar și condiții bune. Cel mai probabil, este din cauza numărului mic de locuitori, a mai precizat edilul.

Ultimul doctor a lucrat în comună timp de aproximativ 20 de ani, însă a plecat din cauza distanței mari pe care trebuie să o parcurgă, 120 de kilometri dus-întors. Dr. Daniela Albuț este de părere că acesta este și motivul pentru care nimeni nu vrea să vină aici, la care se adaugă și numărul mic de pacienți, precum a precizat și primarul.

”Eu am fost medic de familie acolo aproape 20 de ani și am făcut naveta atâția kilometri și nu a fost chiar bine. În schimb, oamenii de acolo meritau tot efortul, ne-am înțeles extraordinar de bine, dar spre binele și sănătatea mea, am ales să renunț, iar acum am cabinet în Iași. Am rezistat atâția ani, iar acum cred că nu a mai mers nimeni acolo din cauza distanței și a numărului mic de pacienți. Noi suntem plătiți per pacient, iar acum 20 de ani erau mai mulți pacienți acolo”, a precizat dr. Daniela Albuț, medic de familie.