Comoara ascunsă din România. Este unică în lume. Străinii ne invidiază pentru asta

Pentru mulți, fie turiști străini, fieromâni,țara noastră este încă un spațiu nedescoperit în toal. Aici ne referim la multele bogății pe care România le are, indiferent că vorbim despre bogății naturale de suprafață, fie de cele subterane.

Comoara ascunsă din România

Dacă un turist ar dori să descopere multele bogății naturale ale României, ar trebui să ajungă și la Sovata, în județul Mureș. Aici va descoperi o adevărată perlă veche de 145 de ani. Este vorba de un loc unic în lume, Lacul Ursu. Conform documentelor vremii, lacul s-a format în anul 1875. De la descoperirea lui și până acum, lumea a aflat de apa lui miraculoasă. Se spune că vindecă diferite boli de tip reumatosmal.

În 2020, la Sovata, pe marginea lacului Ursu, turistul amator de astfel de miracole, va găsi prima bază de tratament. Lacul Ursu este cel mai important lac cu apă sărată din Sovata. Pe lângă acesta mai există Aluniş, Roşu şi Verde, Lacul Negru şi Lacul Mierlei.

Este unică în lume. Străinii ne invidiază pentru asta

Conform datelor oficiale Lacul Ursu are o suprafață de 40.000 de metri pătrați și o adâncime de 18 metri, și i se cunoaște cu exactitate data la care s-a format. Este printre puține lacuri de acst fel care are suprafața sub forma unui strat izolator de apă dulce care păstrează căldura în apa sărată și împiedică iradierea căldurii în atmosferă. Despre Lacul Ursu din stațiunea Sovata se mai poate afla că deține trei recorduri mondiale:

cel mai mare lac helioterm din lume, singurul lac căruia i se cunoaște data la care s-a format singurul lac cu apă sărată care este înconjurat de o vegetație bogată.

„Acest fenomen de heliotermie face ca Lacul Ursu să fie cel mai important din Sovata, şi nu numai în Sovata, ci la nivelul Europei şi chiar a globului, este un fenomen unicat. Sunt foarte puţine lacuri care prezintă acest fenomen de heliotermie, Lacul Ursu fiind cel care are cel mai pronunţat efect (…) Lacul Ursu este cel mai important din staţiune nu numai din cauză că este cel mai mare, atât ca suprafaţă, cât şi ca adâncime, ci este cel mai important deoarece prezintă cel mai pronunţat fenomen de heliotermie. Fenomenul de heliotermie a fost cercetat, studiat intens de institutele de specialitate din ţară, un exponent care realizează o comasare a tuturor cercetărilor şi dau acceptul pentru a se putea folosi sau a nu se putea folosi un zăcământ mineral fiind Institutul Naţional de Balneologie, cu sediul în Bucureşti”, a declarat directorul SC Balneoclimaterica SA Sovata, Fulop Nagy Janos.

Conform celor ce manageriază zona,mai putem afla că Lacul Ursu are o temperatură medie de 18,5 grade. În perioada iernii, când gradele sunt sub zero în termometre, aici scade sub -3.5 grade.