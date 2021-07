Comerţul ilegal cu gaze fluorurate, care intră în Europa prin România, este cea mai mare infracțiune de mediu. Ce impact are asupra climei

Comerțul ilegal cu gaze fluorurate este, cel mai probabil, cea mai mare infracțiune de mediu de care nu a auzit nimeni. Potențialul impact asupra climei al acestui tip de comerț ar putea ajunge la echivalentul a 6,5 milioane de mașini care circulă timp de un an.

Comerțul ilegal cu gaze fluorurate

Noul raport lansat joi de Environmental Investigation Agency (EIA) este intitulat „Europe’s most chilling crime – The illegal trade in HFC refrigerant gases”/”Cea mai înfiorătoare infracţiune din Europa – Comerţul ilegal cu gaze HFC refrigerante”. Conform acestuia, România este punctul principal de intrare în Europa al acestor gaze fabricate în China.

„În timp ce omenirea se îndreaptă către o creştere a temperaturii medii globale de 3 grade Celsius, mult mai mult decât limita de 1,5 grade Celsius recomandată prin Acordul de la Paris, ambiţiile europene de combatere a schimbărilor climatice sunt aruncate în aer de un fenomen aproape necunoscut: comerţul ilegal cu hidrofluorocarburi (HFC). Un nou raport lansat azi de Environmental Investigation Agency (EIA) arată că potenţialul impact asupra climei al acestui tip de comerţ ilegal ar putea ajunge la echivalentul a 6,5 milioane de maşini care circulă în trafic timp de un an”, notează activiştii de mediu.

Una dintre cele mai mari infracțiune de mediu

Investigația EIA arată că țara noastră este punctul de intrare al gazelor în Uniunea Europeană. S-a descoperit o rețea de intermediari implicați în comerț și folosirea frecventă a mitei pentru a trece gazele peste graniță.

Uniunea Europeană și-a revizuit legislația în ceea ce privește gazele fluorurate în 2014, în acest fel, eliminând HFC. Aceasta reprezintă o familie de gaze sintetice cu efect de seră mult mai puternic decât CO2 și folosite în aparate de aer condiționat, frigidere, aerosoli și spune. Comerțul ilegal s-a dezvoltat, pe măsură ce stocurile se micșorează și prețurile cresc.