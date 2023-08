Codul roşu de vijelii a făcut prăpăd în România. Imaginile dezastrului, fenomenele extreme sunt din ce în ce mai dese

Vijelii puternice au măturat județele Tulcea, Brăila, Ialomița, Constanta si Călărași. Codul roşu de vijelii a făcut prăpăd în România. Multe mașini au fost nenorocite pe Autostrada Soarelui, după ce a căzut grindină de mari dimensiuni. Imaginile dezastrului în care se poate vedea că fenomenele extreme sunt din ce în ce mai dese.

Codul roșu de vijelii a făcut ravagii în zonele în care meteorologii au emis avertizarea meteo. Astfel, județele Tulcea, Brăila, Ialomița, Constanta si Călărași au fost măturate de vijelii puternice, timp în care au căzut cantități mari de apă, dar și grindină foarte mare.

Vijeliile de cod roșu au doborât zeci de copaci, au smuls acoperișuri, au lăsat zeci de localităţi fără curent, zece vaci au fost electrocutate, iar foarte mulți șoferi s-au ales cu tabla îndoită și cu geamurile sparte la mașini de grindina de mari dimensiuni căzută în zona Autostrăzii Soarelui.

Astfel, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis zece avertizări de vreme rea în doar 12 ore. Ploile substanțiale au fost însoțite de grindină şi vânt puternic, care au distrus foarte multe gospodării.

Spre exemplu, Galațiul este una dintre județle în care vijeliile și-au făcut de cap cum este mai rău. 20 de localități au rămas fără curent electric, vântul punând la pământ zeci de copaci și stâlpi de electricitate.

Un alt județ unde furtunile au făcut ravagii este Bacău, unde rafalele de vânt au suflat peste 90 de kilometri la oră. Vântul puternic a zburat acoperișurile locuințelor și a smuls arborii din rădăcini.

”Deodată a început furtuna. Nu știam că mi-a luat acoperișul. Venise mama şi m-a anunțat şi m-am speriat. Am zis: Doamne, ce să fac acum? Am sunat la poliție, am sunat la ambulanță, la pompieri şi nimeni nu a venit. Curentul s-a oprit. Au spus că sunt prea multe deranjamente din cauza furtunii”, povestește un localnic din Bacău, potivit Antena 3.