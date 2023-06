Codul roșu de inundații se prelungește. Viiturile au făcut prăpăd în România, zeci de români plâng după ce locuințele lor au fost distruse

Inundațiile au lovit din nou România și, odată cu acestea, au adus și necazul în casele zecilor de oameni. Viiturile au făcut prăpăd în România, iar românii noștri nu știu cum să mai iasă din această situație cumplită.

După ploile torențiale, Oltenia a fost inundată. Vineri dimineață, localnicii din două sate din Dolj, au fost evacuați după ce mai multe pâraie au ieșit din matcă, iar zeci de gospodării au fost inundate. În localitatea Grecești, localnicii sunt speriați și nu știu unde să se mai ducă, după ce au simțit că le fuge pământul de sub picioare, la propriu. În doar câteva minute, toată munca agonisită într-o viață de om a fost distrusă.

Ba mai mult decât atât, un alt localnic din Grecești a mărturisit pentru România TV , că a rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără toată munca de-o viață. Acesta susține că nu a mai văzut așa ceva de ani buni și nici acum nu își poate reveni în urma șocul prin care a trecut.

”A fost așa de tare ploaia că eu am avut pompierii de sâmbătă până luni. 18 ore au tras cu pompele și am zis că am scăpat numai că ieri la 12 s-a pus potopul și a venit din partea asta prin învăluire. În casă a intrat, dar s-au dus covoarele, nu am ce să recuperez! A intrat de un metru jumate ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Această nenorocire a venit mai venit pe capul meu în 2005. În 40 de minute s-a ales praful. Asta e munca mea din 1990.”, a mărturisit bărbatul.