Codruța Kovesi – audiată în Parlamentul European. Marți după-amiază au început audierile celor trei candidați pentru funcția de procuror-șef european, selectați pe baza performanțelor.

Prin tragere la sorți s-a stabilit ordinea în care vor vorbi în Comisiile reunite pentru Libertăți Civie – LIBE – și pentru Buget: primul este Andrés Ritter, procuror german, al doilea – francezul Jean-François Bohnert şi, a treia, Laura Codruţa Kovesi, candidata din România, fostă șefă a DNA.

Fiecare candidat are la dispoziție o oră și un sfert pentru a-și prezenta intențiile și pentru a răspunde întrebărilor.

În timpul discuțiilor cu membrii celor două comisii, eurodeputata Monica Macovei l-a întrebat pe Andrés Ritter dacă a instrumentat dosare care vizau demnitari de rang înalt. Procurorul german a confirmat și a precizat că, în ciuda influențelor care s-au încercat pe parcursul anchetei, nu s-au depășit unele limite, cum se întâmplă în alte țări. „Presiunea politică, Slavă Domnului, am parte de ea, dar nu ca în alte părţi”, a declarat Andrés Ritter.

De asemenea, candidatul german a fost întrebat ce opinie are despre presiunile care s-au făcut asupra candidatei din România, Laura Codruța Kovesi. „Este o onoare că aparţin acestui cerc de candidaţi şi că sunt pe aceeaşi listă cu doamna Kovesi”, a replicat Andrés Ritter, care a precizat că o admiră pentru curajul demonstrat.

„Cu privire la presiunea politică, da, am avut ocazii în care au fost implicați aleși politici, dar nu am suferit din cauza presiunii publice, nu ca în alte părți. Cu privire la situația din alte state, e o situația care o afectează în special pe contracandidata mea. Este o onoare că aparțin acestui cerc de candidați și că sunt pe aceeași listă cu dna Kovesi. Am toată admirația pentru curajul domniei sale, pentru implicarea ei și cred că trebuie să spunem foarte clar acum, nmăcar în ceea ce-i privește pe ceilalți doi candidați, că mă simt de-a dreptul onorat să fiu alături de ei și să-mi prezint asdtfel candidatura.” Andrés Ritter în timpul audierilor din Parlamentul European