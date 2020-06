Codrin Ștefănescu, atac jignitor la adresa lui Raed Arafat: „Azi a demonstrat cā a devenit un servitor umil”

Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefănescu, a publicat în urmă cu puțin timp un mesaj jignior la adresa bunului său prieten, Raed Arafat. Acesta a mărturisit că l-a dezamăgit profund, în ciuda faptului că în trecut a fost printre primii susținători ai șefului DSU.

“M-a dezamăgit Arafat. Imens!”

Codrin Ștefănescu îl critică aspru pe secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, pentru decizia de a susține prelungirea stării de alertă, considerând că a fost cooptat în gașca PNL pe care o consideră demnă de a le face rău cetățenilor.

”M-a dezamāgit Arafat. Imens! L-am apārat de-a lungul anilor, am fost la mitinguri pentru el, am insistat sā nu fie aruncat peste bord cât am fost la guvernare. El s-a schimbat, nu eu! Azi a demonstrat cā a devenit servitorul umil al intereselor unei gāsti din PNL. Gascā, grup organizat, care continuā sā-si batā joc de români si sā se imbogāteascā pe spinarea lor. Iar prelungirea stārii de alertā e parte din acest plan.”, scrie Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

“Prelungirea stării de urgență este o nebunie”

Cu câteva ore înainte de postarea de mai sus, Codrin Ștefănescu publicase pe Facebook un alt mesaj în care președintele Iohannis era aspru criticat, împreună cu Guvernul Orban. Și de această dată, fostul secretar general PSD nu a pierdut din vedere să învinovățească conducerea pentru prăbușirea economiei naționale și bătaie de joc asupra cetățenilor.

“Prelungirea stārii de alertā este un act samavolnic, o constrângere ilogicā, o nebunie! In toatā lumea lucrurile intrā in normal, la noi nu! Iohannis a girat azi toatā idioțenia și incompetența guvernului sāu. A decis cā este ok sā continue prābușirea economiei naționale și umilirea propriului popor. Doar că interesele economice ale camarilei sā fie satisfācute, în mod grandios, din banii țārii. E halucinant ceea ce se întâmplā!”, a declarat Ștefănescu în cursul zilei de ieri.