Codin Maticiuc a pe pagina de Instagram o serie de imagini cu fiica sa, Smaranda, în compania câinelui lor. ”Ziua în care Smaranda a cunoscut dragonii”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram, iar miile de like-uri au început să curgă.

Codin Maticiuc a postat imagini cu fiica lui. Ce au observat fanii în fotografii

Fanii au reacționat imediat când au văzut imaginile pe rețeaua de socializare și au au observat că… îi seamănă perfect. ”Îți seamănă leit” sau ”Ce scumpa e..o minune de fetita”, sunt doar două dintre mesajele pe care le-a primit Codin Maticiuc.



Fiica lui Codin Maticiuc, pe nume Smaranda, s-a născut în Spitalul Mount Sinai din Southbeach Miami, acolo unde Codin filma, la acea vreme, proiectul Miami Bici.

”Nicio clipă nu te-am lăsat singurică”

„Ai venit pe lume printr-o operaţie de cezariană la care am putut sa asist şi eu”, spunea Codin Maticiuc în urmă cu ceva timp.

”Am stat după paravan, dar când am auzit „she is here” m-am uitat. Prin incizia făcută, îţi scoseseră doar capul. Prima secundă nu ai respirat şi ţi-au băgat o pompiţă în gură şi au apăsat. Ai tras aer cu nesaţ, pesemne ştiai că ai multă treabă aici, printre oameni, ai prins culoare pe loc şi ai început să plângi. Nici timp să mă sperii cu adevărat n-am avut. Te-au scos de tot şi te-au adus mamei tale prin celofanul ce servea drept barieră între noi. M-au lăsat să îţi tai cordonul cu mâna-mi tremurândă şi preţ de două minute te-au lăsat cu noi. A fost magic, să ştii. Apoi te-au dus în zona destinată nou-născuţilor şi eu am mers cu tine. Nicio clipă nu te-am lăsat singurică. Te-au cântărit, aveai 3 kg și 200 de grame şi te-au lăsat într-un fel de pătuţ cu o lampă deasupra, să îţi ţină de cald. Am stat lângă tine şi ne-am privit. Ţi-am întins mâna şi m-ai apucat strâns de un deget. Să nu-mi dai drumul niciodată, fetiţa mea. Nici eu nu o voi face”, mărturisea Codin Maticiuc, după nașterea fiicei sale.