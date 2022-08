Cod Rutier 2022. Amendă de 435 de lei pentru o greșeală banală în trafic. Mare atenție, șoferi

Cod Rutier 2022. Cu toții știm că depășirea limitei de viteză este atât un risc pentru siguranță, cât și ilegal. Șoferii sunt încurajați să conducă responsabil și să încetinească cu fiecare ocazie. Asta pentru un motiv întemeiat. Ceea ce poate că mulți nu știu este că și conducerea sub limita de viteză, cu excepția cazului în care, desigur, este inevitabilă, poate fi riscantă. Și mai e ceva, excesul de limită de viteză este taxat cu o amendă de 435 de lei. Dacă nu știați, este prevăzut în reglementările din Codul Rutier 2022.

Conducerea sub limita de viteză poate fi riscantă

Uneori, poate din excesul protectivității, unii participanți la trafic circulă sub limita de viteză, adică extrem de încet. Uneori ai senzația că și melcul, recunoscut pentru viteza de deplasare, s-ar mișca mai repede.

Conducerea prea lentă are potențialul de a provoca accidente în mai multe moduri, spun specialiștii. Pe lângă asta, îi va înfuria pe ceilalți șoferi și poate încuraja un comportament periculos pe șosele. În același timp, poate crea congestie și poate provoca urmăriri sau depășiri nesigure.

Cod Rutier 2022. „Excesul de limită de viteză” este taxat cu o amendă de 435 de lei

Deși Codul Rutier nu includea, până anul acesta, sancțiuni specifice pentru conducerea prea lentă, exista posibilitatea unor probleme având în vedere că și șofatul prea încet este considerat periculos.

Dacă sunteți acuzat de conducere neglijentă și lipsită de considerație, riscați o amendă, de la două la trei puncte pe permisul de conducere și chiar să vi se retragă dreptul de a conduce.

Până de curând puteai scăpa cu un avertisment verbal din partea unui ofițer de poliție sau, în circumstanțe extreme, puteai primi sancțiuni pentru conducere neglijentă și nechibzuită sau chiar pentru conducere periculoasă.

În plus, în cazul unei reclamații, polița de asigurare ar putea fi, de asemenea, invalidată. Dar noile modificări aduse anul acesta la Codul Rutier, schimbă această paradigmă.

Cum face asta, simplu. Conform noilor reglementări, „excesul de limită de viteză” este taxat cu o amendă de 435 de lei:

„Codul Rutier 2022. Art. 99 (1)Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice: 1.conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;”, se arată în Codul Rutier 2022.

Unele drumuri au limite minime de viteză pentru a evita aglomerația. Cel mai probabil le veți observa în zonele cu risc ridicat, cum ar fi tunelurile.

În schimb, un semn de limitare a vitezei este un cerc roșu care conține un număr negru pe un fundal alb. Ar trebui să fiți atenți la ambele și să respectați o viteză care este sigură pentru condițiile de drum.

Concluzie

Pe scurt, conducerea sub limita de viteză nu a fost niciodată o problemă atât de importantă precum depășirea vitezei, dar acest lucru începe să se schimbe.

Din ce în ce mai mult, oamenii vor să știe cât de încet se poate conduce sub limita de viteză și cât de mult sub limita de viteză este legal?

Am analizat întrebarea: „Este ilegal să conduci sub limita de viteză?” și am ajuns la concluzia, pe baza legislației în vigoare, că modificările privind limita minimă de viteză din Codul Rutier 2022 spun că este ilegal.

Noile modificări nu mai lasă la latitudinea poliției rutiere să decidă de la caz la caz. Conducerea sub limita de viteză poate fi periculoasă, dar dacă este o infracțiune „amendabilă” depinde de condițiile de drum din acel moment, pe lângă alți factori.