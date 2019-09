Cod Rutier 2019. Sute de amenzi date deja de polițiști, din cauza acestor modificări la mașină

Amenzile au curs cu găleata în noaptea dintre vineri spre sâmbătă. Acesta au fost date în urma unor controale comune care au fost făcute de polițiștii de rutieră împreună cu inspectorii Registrului Auto Român în Bucureşti. Care erau modificările mașinilor conducătorilor auto care le-au adus amenzile pe bandă rulantă?

Zeci de șoferi a primit amenzi fără număr, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, după câteva controale comune care au fost făcute de către polițiștii de rutieră și inspectorii Registrului Auto Român în București, Acțiunea a venit ca urmare a reducerii numărului victimelor accidentelor rutiere care sunt produse ca urmare a unor defecțiuni tehnice ale mașinilor. News.ro a relatat că valoarea totală a sancțiunilor este de aproape 40 de mii de lei. Acțiunea Poliției Rutiere și a celor de la RAR a vizat verificarea stării tehnice a mașinilor, dar și a motocicletelor în special a sistemului de reducere a zgomotului și emisiilor poluante, mai ales pe timpul nopții.

Pe lângă acestea, polițiștii au verificat și: sistemul de frânare, mecanismul de direcţie, instalaţiile de iluminare şi semnalizare, sistemul de rulare- punţi, roţi, anvelope şi suspensie. Poliţiştii au verificat de asemenea corectitudinea datelor din certificatul de înmatriculare şi concordanţa acestora cu datele şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor. deţinerea inspecţiei tehnice periodice şi valabilitatea acesteia, aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale şi echipamente electrice.

„În cadrul activităţilor de control, au fost retrase 24 certificate de înmatriculare, şapte seturi de plăcute cu numărul de înmatriculare şi au fost reţinute patru permise de conducere pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa bauturilor alcoolice, in doua dintre situatii fiind întocmite dosare de cercetare penala întrucât valoarea indicată de aparatul alcooltest a depăşit 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat” arată sursa citată.