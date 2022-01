Cod galben de vânt în multe județe din România. Alertă meteo, ce se întâmplă de azi

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis noi avertizări de vreme rea. În ce județe din România se va instala codul galben de vânt? Iată detaliile oferite de meteorologi pentru zilele care urmează!

Administrația Națională de Meteorologi a emis noi avertizări de vreme severă. Nu mai puțin de 14 județe sunt afectate de un Cod galben de vânt puternic. Detaliile sunt valabile de azi de la orele 20:00 și până mâine la orele 18:00.

Sub acest cod galben de vânt puternic intră județele: Suceava, Neamţ şi Alba şi, parţial, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Bacău, Vrancea, Buzău, Covasna, Bihor, Sălaj şi Cluj.

Vântul o să prezinte intensificări destul de mari, iar vitezele vor fi predominante între 70 – 80 km/h şi temporar de peste 90 km/h, mai ales în zonele de deal și montane. Meteorologii au mai susținut faptul că și în București avem vânt, dar foarte slab în perioada ce urmează. Cei din Capitală se bucură de o vreme plăcută în special în timpul zilei.

Gerul Bobotezei nu se va resimți așa ca în alți ani la nivelul temperaturilor maxime de pe tot teritoriul. Mercurul urcă în termometre până la valori de 14-15 grade Celsius în prima săptămână a anului.

Valorile termice vor fi mai mari în luna ianuarie decât cele specifice perioadei în toate regiunie, arată estimările meteorologice emise pentru intervalul 3 – 31 ianuarie 2022 de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

„Anul 2022 este sub protecția planetei Jupiter. Anul are mare noroc și loc de cinste între oameni. Atenție, totuși, la boli. Friguri și căldură la pântece. An roditor și cu fructe multe. Pâinea va fi scumpită. Primăvara este friguroasă. Vară friguroasă, iar apoi moină și apoi prea cald. Toamnă amestecată cu ploaie.

Iarnă friguroasă și cu zăpadă multă. Vânt de la apus și de la miază noapte. Pește puțin în acest an. Pietrele prețioase pentru anul 2022, safire și smaralde. An bun pentru așezare cu soție, deci pentru căsătorie. Până pe 4 ianuarie senin, dar cu puțin vânt și ger. Pe data de 5, un strop de zăpadă. 6,7,8, iar ger.

Pe 9 se înnorează. Pe 10, 11, 12, 13 ianuarie iar ger. 14,15,16 moină.17 ger. Pe 18 ianuarie cald. 19 vânt. 20, 21 moină și vânt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ger tare. 29, 30, 31 se înmoaie.. Deci, va fi ger. Alternanță moină și ger””, a spus numerologul Mihai Voropchievici, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.