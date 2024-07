Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea! Vedeta a suferit un accident rutier cumplit: ”Am intrat frontal într-un TIR!”

Emily Burghelea a trăit clipe de groază, după ce a fost implicată într-un accident rutier. A suferit răni grave în urma coliziunii frontale cu un TIR. Cum se simte vedeta, aflați în rândurile următoare.

Emily Burghelea este una dintre cele mai apreciate influencerițe din țară. Vedeta ține des legătura cu fanii ei pe rețelele de socializare și postează regulat, vorbind despre diverse subiecte.

Ultima postare a vedetei a fost una tragică și a șocat pe toată lumea, după ce distribuit o poză în care apare aproape desfigurată. „E un miracol că am rămas în viață”, a spus aceasta pe Instagram.

În timp ce se afla în mașină cu nașa ei, Emily a fost implicată într-un accident rutier deosebit de grav.

Din imaginile postate de ea, putem vedea cum un TIR a apărut dintr-o dată pe carosabil, fiind așezat perpendicular. Cea care se afla la volan nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

„Am intrat frontal într-un TIR.

Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu.

Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mairitius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/ora de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii.

Eram doar eu, cu nașa. Toata familia ne aștepta la aeroport. în momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu.

Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșala care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic Tatăl Nostru și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașa de acolo și să fugim. A fost primul semn divin.

Nașa delira , nu răspundea la nimic din ce o întrebam, striga doar “Where is my son” un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată.

Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”