Clipe cutremurătoare în familia lui Michael Jackson. A fost înjunghiată de 7 ori

Momente crunte pentru familia lui Mochael Jackson! Un incident teribil s-a petrecut pentru una din rudele regretatului star. Ce s-a întâmplat?

Yasmine Jackson, nepoata lui Joe Jackson, tatăl regretatului star, a oferit detalii despre un moment crunt din viața ei. Aceasta a fost atacată în plină stradă de o femeie care a înjunghiat-o de 7 ori. „Mă rog lui Dumnezeu ca, dacă aveți orice fel de ură în inima dvs. față de oameni negri, să o vindecați”, a fost mesajul tinerei.

Filmările de pe camerele de supraveghere o surprind pe tânăra asistentă medicală în vârstă de 25 de ani așezată pe pământ, în șoc, plină de tăieturi. Agresoarea acesteia este Angela Bonell, în vârstă de 22 de ani, acuzată fiind de autorități de crimă de ură și tentativă de omor cu o armă albă. Bonell a fost încătușată la fața locului și dusă în arest. Vecinii susțin că au auzit-o pe agresoare adresându-i cuvinte rasiste lui Yasmine, ulterior atacând-o.

„Eram departe de prietenul meu, iar în timp ce alergam am avut un atac de astm. Am căutat ajutorul a doi tipi, dar nu -au ajutat, ci au ănregistrat incidentul. Când ea s-a prins de mine, a scos cuțitul și a început să mă înjunghie. Am încercat să lupt înapoi, dar pe măsură ce mă sângeram pierdeam din energie. În cele din urmă, câțiva oameni au început să strige al ea și un tip a tras-o. Când au apărut polițiștii au arestat-o. Acest incident m-a traumatizat și intenționez să-mi rup contractul de închiriere și să mă mut altundeva. Acum vreau să mă concentrez să o fac să plătească pe această doamnă. Va fi o luptă lungă în instanță. Asta este ceva ce mă va afecta tot restul vieții”

Yasmine Jackson (Sursa: thesun.com)