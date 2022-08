Client amenințat cu moartea de un taximetrist din cauza bacșișului prea mic lăsat la finalul cursei. Cum a fost pedepsit agresorul

În vremurile actuale, orice ieșire sau interacțiune cu persoane străine poate reprezenta un adevărat pericol. Cu alte cuvinte, gradul de nesiguranță în spațiul public a devenit din ce în ce mai ridicat, astfel că și o plimbare cu taxiul poate să reprezinte un pericol de moarte. Acesta este și cazul unui bărbat de 65 de ani, din Brașov, care a primit amenințări grave din partea unui taximetrist nemulțumit din cauza bacșișului primit.

Un bărbat de 45 de ani a fost reclamat de trei pasageri, care au fost amenințați cu moartea după ce au îndrăznit să-i lase unui șofer de taxi un bacșiș prea mic, având în vedere distanța scurtă parcursă. Potrivit declarațiile victimelor, la finalul cursei efectuate în municipiul Braşov, de la mall-ul Coresi până în cartierul Tractorul, pasagerii au achitat suma datorată, lăsând o sumă suplimentară de 2 lei.

Nemulțumit de bacșișul primit, șoferul de taxi ar fi început să îi adreseze unuia dintre pasageri, un bărbat de 65 de ani, amenințări cu moartea, dar și alte cuvinte și expresii jignitoare. La final, după tensiunile existente între pasageri și șofer, taximetristul ar fi plecat cu bunurile clienților, potrivit uneia dintre victime. Din fericire, aceștia au reușit să-și recupereze bunurile după ce au apelat la ajutorul polițiștilor.

În urma evenimentelor nefericite petrecute, dar și a traumelor la care au fost supuși clienții taximetristului, Poliția a intervenit și a luat măsuri în vederea pedepsirii agresorului.

Potrivit ultimelor informații, șoferul de taxi este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “purtare abuzivă”, urmând ca judecătorii să decidă pedeapsa, conform legii.

„Din cercetările efectuate în cauză a reieșit faptul că, la data de 30 iulie 2022, în urma efectuării unei curse cu un mijloc de transport public de persoane, în regim taxi, unui bărbat, în vârstă de 65 ani, din municipiul Brașov, pe fondul unor discuții contradictorii, referitoare la prețul final al cursei, i-ar fi fost adresate cuvinte și expresii jignitoare, precum și amenințări cu acte de violență, de către conducătorul mijlocului de transport public de persoane, în regim taxi.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat, în vârstă de 52 ani, din municipiul Brașov.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări, in rem, în vederea clarificării și stabilirii cu exactitate a stării de fapt, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “purtare abuzivă”, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor”, a transmis Inspectoratul Poliției Județene Braşov, potrivit brasov.net.