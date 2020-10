Claudia Pătrășcanu trăiește o dramă după divorț. Vedeta a vorbit despre durerea ei

Claudia Pătrășcanu a rupt legătura cu soțul ei și în sfârșit are liniște. Cu toate astea, perioada de după despărțirea de tatăl copiilor ei este una dificilă. Cunoscuta vedetă și-a spus povestea și a adus detalii despre cum arată acum viața ei departe de aglomerația și problemele din Capitală.

Cunoscuta solistă are încă de încheiat socotelile cu tatăl copiilor săi, dar s-a separat de acesta și trăiește în liniște alături de cei doi fii. Claudia a părăsit Bucureștiul și a ales să se mute cu Nicholas și Gabriel la casa ei din Agigea. Artista a sperat ca totul să-și revină la normal și ca mariajul ei să nu fie dus pe apa sâmbetei, dar soarta a decis altceva. Luna aceasta împlinește 40 de ani, iar schimbarea prefixului o găsește așa cum nu s-ar fi așteptat vreodată. Încă în scandal cu fostul partener și crescându-și copiii singură. Dacă anul trecut și-ar fi dorit alte lucruri de ziua onomastică, acum vrea doar liniște.

Lupta cu sine și amintirile trecutului sunt încă un subiect greu de atins pentru vedetă. Momentan, nu a reușit să ajungă la un consens cu tatăl acestora, dar nu renunță la a le oferi un echilibru celor doi copii ai săi. Claudia a mărturisit că speră ca micuții ei să aibă o copilărie pe cât posibil de normală, fericită și să trăiască simplu. Cu toate câte au fost, aceasta se bucură de ceea ce are, de sănătatea celor dragi și de clipele minunate ce sigur vor urma.

„Fiecare vârstă e frumoasă în felul ei şi nu-mi doresc oricum să ţin timpul pe loc, nu mă simt de 40 de ani, consider că e doar o cifră. Când ai copii în viaţa ta, sufletul îţi întinereşte şi mai tare, devii şi tu copil. Eu nu mă simt de 40 de ani, am rămas undeva pe la 33. Însă din perspectiva maturităţii, vârsta îşi spune cuvântul. Sunt mai pregătită pentru ce mă aşteaptă, văd altfel lumea acum, trec altfel peste situaţiile dificile. Am renunţat să-mi fac visuri, mai ales după ce am trecut prin trauma asta a despărţirii. Mă gândesc doar să fiu liniştită, sănătoasă şi să nu-mi mai forţez soarta. Sunt mai calculată, nu-mi doresc decât să am puterea să-i cresc cum se cuvine pe aceşti doi băieţi şi să-i fac doi bărbaţi super-valoroşi. Nu-mi imaginam oricum că la 40 de ani o să fiu mamă singură, dată afară din casă cu doi copii şi dezamăgită. Dar nici nu mi-a plăcut să visez pentru a nu avea dezamăgiri”

Claudia Pătrășcanu (Sursa: okmagazine.ro)