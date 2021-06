Claudia Pătrășcanu, declarații uluitoare în plin proces de divorț: ”Mă mărit eu!”

Întrebată dacă Gabi Bădălău mai are sentimente pentru ea, solista nu a vrut să comenteze acest subiect. Cu toate acestea, Claudia Pătrășcanu i-a transmis un mesaj fostului ei soț, spunându-i că mai degrabă va face ea nunta înaintea lui Gabi Bădălău.

Comentariul brunetei i-a pus pe fani pe gânduri, întrebându-se dacă frumoasa artistă o avea un nou bărbat în viața ei. Mai mult decât atât, fosta solistă a trupe Sexxy a vorbit și despre motivul pentru care nu ajung niciodată să se înțeleagă cu privire la cei doi copii pe care îi au împreună.

„Nu vreau să spun, dar copiii noștri știu cel mai bine (n.r. dacă mai are Gabi Bădălău sentimente pentru ea, dat fiind faptul că nu vrea să-i dea divorțul). Cred că mă mărit eu până se însoară Bădălău, că tot zice că se însoară, se însoară. Bine, nu zice el, zice altcineva. Dar până te însori tu, măi Bădălău, cred că mă mărit eu!”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău încă sunt nevoiți să meargă în instanță, în fața judecătorilor, pentru a rezolva detaliile privind custodia celor doi băieți ai lor: Gabriel și Nicholas. Claudia Pătrășcanu a ținut să precizeze că, în cazul în care Gabi Bădălău și-ar fi dorit să rezolve cu adevărat acest lucru, nu s-ar fi ajuns atât de departe.

„Gabi dacă își dorea ceva, se întâmpla de atâtea ori și nu mai mergeam de atâtea ori în instanța, nu e logic? El nu și-a dorit niciodată! Totul a fost de ochii publicului!

Copilul va merge la școală aici, l-am înscris la noi în Agigea, nu am vorbit cu Gabi despre asta. Nu am fost în stare noi să facem ceva, am ajuns să ne împărțim copiii prin instanță. S-au încercat totul felul de strategii din primul moment.”, a mai spus frumoasa artistă.