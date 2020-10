Clasamentul WTA actualizat după Roland Garros. Cum stă Simona Halep. O româncă a urcat 26 de locuri

WTA a publicat astăzi clasmaentul actualizat după Roland Garros 2020, competiție câștigată de Iga Swiatek. Simona Halep a dezamăgit la ediția din acest an, fiind eliminată chiar de poloneză, în faza optimilor de finală. Dar acest rezultat nu o afectează și în ierarhia oficializată luni. Simona Halep rămâne pe locul 2, ba chiar își păstrează punctele pe care le avea de anul trecut. Beneficiază de noua reglementare a WTA, pe perioada pandemiei de coronavirus. Jucătoarelor le este permis să își păstreze rezultatele din 2019 dacă sunt mai bune decât cele din acest an. Este și cazul Simonei Halep, care anul trecut juca sferturi de finală la Paris.

Irina Bara, urcare de 26 de locuri în clasamentul WTA. Simona Halep, avantajată de noua modalitate de calculare a clasamentului

Astfel că Simona Halep rămâne pe locul 2 în clasament, cu 7.255 de puncte. Totuși departe de Ashleigh Barty, liderul autoritar. Australianca își păstrează și ea cele 2.000 de puncte obținute anul trecut pentru titlul de la Roland Garros. Și are 8.717 puncte. Nu sunt schimbări pe podium, Naomi Osaka rămâne pe 3. Sofia Kenin, finalistă la Paris, urcă două locuri, pe 4. Tot atâtea poziții pierde Karolina Pliskova și cade pe șase. Petra Kvitova reintră în top 10, și urcă până pe 8. O scoate din primele 10 pe Belinda Bencic, în vreme ce Bertens și Williams pierd câte o poziție. Andreescu rămâne pe 7.

Dintre românce, Irina Bara are cea mai mare ascensiune după Roland Garros, unde a jucat tur 3. Urcă 26 de locuri, până pe 116. Iar în top 100, în afara Simonei Halep, rămân Ana Bogdan (92, plus un loc), Sorana Cîrstea (88, minus patru locuri), Irina Begu (76, minus trei locuri) și Patricia Țig (57, plus două locuri). Nadia Podorosa, semifinalistă la Roland Garros, are cea mai mare urcare, de 83 de locuri, până pe 48. Martina Trevisan urcă 76 de locuri, până pe 83. Iga Swiatek are și ea cel mai bună clasare a carierei, locul 17. În urcare de 37 de poziții.