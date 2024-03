Clădirea din comunism care va fi readusă la viață în București: ‘Construită pe vremea lui Ceaușescu’. Sala va avea 10.000 de locuri

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vine cu vești bune pentru bucureșteni. Edilul are de gând să reabiliteze o clădire veche de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Va avea peste 10.000 de mp și va fi una impresionantă!

Invitat în cadrul unei emisiuni, Robert Negoiță a dezvăluit că lucrează la un nou proiect. Întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac despre ce e vorba, edilul sectorului 3 a explicat că va readue la viață o clădire de pe vremea lui Ceușescu. Sala va fi una cu o capacitate imensă și va găzdui spectacole culturale, cât și competiții sportive. Clădirea se află tot în zona Hala Laminor.

”Lucrăm la un proiect, o sală multifuncțională de peste 10.000 de locuri, tot în zona Hala Laminor. Am cumpărat pe lângă Hala Laminor și o alta de aproape 10.000 de mp. Acea hală despre care n-am făcut vorbire până acum va fi reabilitată, consolidată și-n acea clădire va fi amenajat acest spațiu. Deci este o clădire existentă, construită pe timpul lui Ceaușescu. Acum se lucrează la proiect”, a spus Robert Negoiță, la DCNews.

La începutul acestui an, Robert Negoiţă declara că nu poate obține o autorizaţie de la ISU pentru Hala Laminor, din cauza structurii pe care o are.

”Apropo de avizul de la ISU – am avut discuţii, inclusiv în acest an, în biroul domnului Arafat, cu toţi reprezentanţii principali din zona ISU. Suntem foarte interesaţi de treaba asta, dar este un amestec de reglementare foarte strictă pe care e greu s-o atingi, pe de altă parte faptul că atunci când s-au făcut normativele nu s-a luat în calcul că există astfel de clădiri, iar cel mai bun exemplu este că Palatul Parlamentului, de pildă, este exceptat prin lege să obţină aviz de la ISU, pentru că nu ar obţine niciodată aviz ISU”, preciza acesta.