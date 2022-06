Ciorbă de burtă, rețeta pentru începători. Ce smântână trebuie să folosești, de fapt

Delicioasa ciorba de burtă este una din cele mai populare mâncăruri românești preferate de gurmanzi. Fundația acestei ciorbe este concentratul de oase de vită foarte bogat în colagen. Legumele îmi pare ca modifică gustul specific al ciorbei de burtă, dar dacă doriți să puneți și legume în ciorbă, nu este nimic greșit în acest lucru. Iată cum se prepară o ciorbă de burtă, rețeta pentru începători.

Ciorbă de burtă, rețeta pentru începători. Cum alegi burta potrivită

Puteți experimenta mai multe variante până găsiți gustul plăcut de dumneavoastră. Oasele potrivite pentru ciorba de burtă sunt oasele de la încheieturi cu măduvă, capetele de oase cu sita aferentă. Ele dau textura lipicioasă și gustul aromat al ciorbei.

Burta de vită sau corect spus, stomacul de vită se găsește în hipermarketuri sau măcelării, proaspătă, proaspăt curățată sau prefiartă congelată. Eu prefer să cumpăr burta de vită proaspătă și curățată, de culoare albă, astfel scap de timpul de curățare, cât și de mirosul specific.

Sfaturi pentru prepararea ciorbei de burtă:

alegeți burta proaspătă, nu prefiartă, este o diferență notabilă între cele două

În plus, alegeți burta cu suprafața cât mai netedă, nu cu suprafața tip fagure și să fie cărnoasă

pentru culoarea gălbuie- portocalie a ciorbei, adăugați morcov ras fin, la finalul preparării ciorbei.

folosiți smântână lichidă, într-un bol turnați smântâna lichidă peste care adăugați un polonic de ciorbă fierbinte

Amestecați bine apoi turnați amestecul în oala cu ciorbă, astfel evitați aspectul de brânzit al ciorbei

nu puneți mujdeiul de usturoi în oala cu ciorbă, decât dacă o veți consuma rapid. Altfel, usturoiul grăbește fermentația reducând perioada de valabilitate a ciorbei.

Rețetă ciorbă de burtă pentru începători

Ingrediente

1 kg oase vită

2 kg burtă curățată

4 lingurițe de sare

2 morcovi rași fin

3 gălbenușuri

400 ml smântâna lichidă

Pentru servit

smântână acră, mujdei de usturoi, oțet, ardei iute și pâine

Mod de preparare ciorbă de burtă

Oasele se spală și se lasă în apă rece pentru 30 de minute. Dacă vreți să iasă ciorba gustoasă, lăsați oasele in apă rece apoi puneți la fiert la foc mic. Astfel, albumina din oase/ carne se dizolvă in apă rece, făcând ciorba de burtă mai gustoasă.

Am pus oasele la fiert in 5l de apă, pentru aproximativ o oră, apoi am strecurat zeama, poate conține impurități sau așchii de la oase. Eu prefer sa cumpăr burtă de vită gata curățată, fără grăsime/ miros iar culoarea să fie albă.

Am completat oala cu apă până la 3,5 litri, am adăugat burta tăiată fâșii și am pus la fiert până când fâșiile de burtă au devenit moi. Am curățat morcovii și i- am dat pe răzătoare fină, apoi i- am pus la călit in ulei.

Morcovii dau o culoare apetisantă ciorbei de burtă. După călire, am pus morcovii in ciorbă. Am adăugat sare si piper după gust, după care am stins focul. Cu telul, am bătut bine gălbenușurile cu smântână și puțină zeamă caldă, pentru a nu se brânzi, apoi am turnatmixul in oala cu ciorbă.

Neapărat, focul să fie stins cu 5 minute înainte pentru a preveni coagularea gălbenușurilor. Noi mâncăm ciorba de burtă cu mujdei de usturoi sau ardei iute și oțet, fiecare își pune in farfurie după cât și cum dorește.

Spor la gătit și poftă bună!