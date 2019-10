Cine votează la moțiunea de cenzură. Guvernul Viorica Dăncilă se agață disperat de voturile ALDE

Guvernul condus de Viorica Dăncilă trăiește la intensitate maximă ultimele ore de dinaintea votului pentru moțiunea de cenzură. Dacă Ludovic Orban a anunțat că alți 7 parlamentari și-au luat angajamentul că vor vota pentru adoptarea moțiunii, Viorica Dăncilă se agață cu disperare de voturile ALDE și îi reamintește lui Călin Popescu Tăriceanu că membrii formațiunii politice au ales să susțină Guvernul.

Guvernul Viorica Dăncilă se agață de voturile ALDE la moțiunea de cenzură

Premierul României a declarat, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, că nu i-a promis lui Călin Popescu Tăriceanu că va fi candidatul PSD-ALDE la alegerile prezidențiale și i-a reamintit că membrii formațiunii politice pe care o conduce au ales să susțină Guvernul PSD la moțiunea de cenzură.

„Am discutat cu mai mulți membri ai PSD care au semnat moțiunea, am avut o discuție aplicată, nu cum a ieșit în spațiul public că am plătit. Am discutat cu cei care au semnat moțiunea, le-am spus că atunci când vor merge în județele în care au fost votați vor trebui să își asume și să explice de ce au făcut asta. Să spună tot ce se va întâmpla cu România în perioada următoare. Că programele PNDL 1 și 2 nu se mai aplică în perioada următoare”, a declarat Viorica Dăncilă.

Între timp, președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat că a primit asigurări din partea altor 7 parlamentari că vor vota pentru adoptarea moțiunii de cenzură, astfel încât aceasta ar putea aduna 244 de voturi.

„Am mai avut foarte multe discuții cu parlamentari care nu au semnat moțiunea de cenzură și în momentul de față mai avem, pot să răspund, chiar angajamente de vot la moțiune din partea a încă 7 parlamentari. Ceea ce, cred eu, 237 cu șapte – 244, că e un scor un pic mai confortabil. Convingerea mea este că la ora actuală toate formațiunile politice care s-au angajat în susținerea acestui demers sunt mobilizate la maxim pentru a asigura succesul moțiunii de cenzură”, a spus Ludovic Orban.