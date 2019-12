Cine sunt cele mai bogate vedete din lume. Câți bani are în cont Celine Dion

Fie că ne place, fie că nu, trebuie să recunoaștem că suntem curioși ce averi au reușit să strângă vedetele internaționale, din lumea muzicii și nu numai, de-a lungul carierei lor. Există tot felul de topuri făcute de reviste celebre, ca spre exemplu Forbes, care ne incită curiozitatea, admirația și, uneori chiar invidia.

Cine sunt cele mai bogate vedete din lume

Multe dintre vedetele pe care noi le îndrăgim, au reușit în timp să strângă sume fabuloase în conturile lor, fie din concerte, din contracte de publicitate sau imagine ale unor companii celebre. Cert este faptul că la baza acestor sume fabuloase stă multă muncă, sacrificii, zile și nopți pierdute și da, celebritatea presupune faimă, dar şi multe alte beneficii. Spre exemplu, într-un restaurant, mereu există o masă disponibilă pentru tine, poţi merge în destinaţii exotice şi poţi strânge o mică avere în urma capitalului de imagine.

Există multe, multe persoane în acest top care au o voce grozavă. Cu toate acestea, sunt doar câțiva care au un talent extraordinar. Acestea sunt vedetele care s-au ridicat deasupra celorlalți trebuind să cânte în baruri și la petreceri de mitzvahs pentru a câștiga banii. Sunt cei mai bogați cântăreți din 2019. Toate cifrele sunt în dolari americani.

Katy Perry (valoare netă: 330 milioane USD)

Katy Perry poate fi cunoscută pentru că poartă ținute incomode, dar nu este nimic incomod în ceea ce privește soldul bancar. Potrivit lui Wealthy Gorilla, cântăreața valorează 330 de milioane de dolari. Ea ocupă locul al 15-lea în Topul celor mai bogate vedete din lumea muzicii.

Ringo Starr (valoare netă: 350 milioane USD)

Potrivit GoBankingRates, Ringo Starr este cel mai bogat baterist din lume, cu o valoare netă de 350 de milioane de dolari. Cu toate acestea, în zilele sale de Beatles, s-a aventurat din spatele tobelor și în fața microfonului, oferind vocea clasicilor precum „With a litle help from my friends” și „Yellow Submarine”. A continuat să aibă ocarieră solo de succes care i-a adus o altă distincție – în afară de cea ca membru al Beatles – în Hall of Fame a Rock and Roll. A avut parte de un succes în actorie, câștigând un Emmy în 1989. E ocupă, actualmente, locul 14 în același top.

Câți bani are în cont Celine Dion

În această pleiadă de vedete cu sume fabuloase, pe locul 7 se poziționează celebra canadiancă Celin Dion, valoarea ei netă fiind de 430 milioane USD. Potrivit Forbes, Celine Dion are o valoare netă de 430 de milioane de dolari. Cunoscută inițial în principal în Canada, unde a avut succes cu albumele în limba franceză, a învățat să vorbească engleză și a semnat cu Epic Records în SUA.

Odată ce a început să lanseze albume în limba engleză, ea a devenit o superstar internațional. Pe lângă vânzările record, ea și-a câștigat o mare parte din banii din turnee. Activitățile sale în afaceri includ cofondarea lanțului de restaurante Nickels, precum și un club de noapte popular. În plus, deține o linie de parfumuri.