Cristi Borcea are în grijă mai multe persoane decât cele care sunt cunoscute. În afară de familie, fostul finanțator de la Dinamo mai are grijă și de alte persoane. Așadar, cine sunt cele 50 de persoane pe care Cristi Borcea le are în întreţinere. Plăteşte o avere în fiecare lună.

Omul de afaceri Cristi Borcea este căsătorit pentru a treia oară, dar are nouă copii făcuţi cu patru femei.

Astfel, milionarul are grijă ca întregii sale familii să nu îi lipsească nimic, însă lista persoanelor de care se ocupă financiar este mult mai mare.

50 de persoane întreține Cristi Borcea

Fostul acționar de la Dinamo susține că în acest moment are grijă și de oamenii din jurul familiei lui.

„Am fost și sunt gelos, normal. În momentul în care iubești, ești gelos. În momentul în care nu iubești, nu ești gelos. Întotdeauna în jurul oamenilor cu bani, oamenilor puternici, 90% din timp sau cu cine ne vedem, mă refer la toți, îți cer câte ceva, asta e problema. Și am fost obișnuit și sunt obișnuit. Eu nu prea cer pentru că trebuie să dau altora. Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru nouă copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer la șoferi, bone. Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața” a spus Cristi Borcea în podcastul „Fiță cu Adiță”.

Câți copii are Cristi Borcea

Copiii lui Cristi Borcea cu Mihaela, prima soție, sunt Patrick, Melissa și Angelo.

Copiii lui Cristi Borcea cu Alina Vidican sunt George Alexandru și Gloria, iar în timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, omul de afaceri mai are o fetiță, Andreina Carolyn Christine, cu avocata Simona Dana Voiculescu.

De asemenea, din căsnicia cu Valentina Pelinel, Cristi Borcea îi are pe micuții Milan, Indira Maria și Rania Maria.

Cristi Borcea merge acasă de drag