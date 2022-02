Cine rupe tăcerea despre CRBL de la Survivor România 2022: „Ai grijă, e pervers, te face praf. Uite, ajung la vorbele lor“

O fostă concurentă de la „Survivor România 2022“ continuă atacul la adresa lui CRBL, cu toate că nu mai face parte din show-ul fenomen. Vedeta povestește cum a fost avertizată cu privire la caracterul cântărețului de alte persoane din showbiz, care i-au spus că este „pervers“. Cine și de ce spune asta tocmai acum? Afli răspunsul în continuare.

Cu toate că a părăsit competiția „Survivor România 2022“, Andreea Tonciu este atentă în continuare la ce se întâmplă în show-ul de la Pro TV. Cu toate că cel pe care îl displace cel mai mult rămâne în continuare Emil Rengle, bruneta pare să nu aibă cuvinte bune nici la adresa lui CRBL, despre care spune că ar fi primit avertismente în ceea ce îl privește.

Nu este prima dată când fosta concurentă îl atacă pe CRBL, aceștia neavând o relație prea bună pe durata competiției. Cei doi s-au certat de mai multe ori, ajungându-se chiar la înjurături din partea artistului. În urma cuvintelor pe care i le-a adresat, Andreea Tonciu l-a numit „bădăran“ pe faimos.

„Așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. CRBL nu semnifică nimic. Nu-l pot numi bărbat. A dat dovadă de un mahalagism ieftin. La această emisiune, eu am fost la locul meu. Știu că unii dintre colegi au vrut să mă dea afară. Am cedat“, declara atunci vedeta.

De curând, bruneta a lansat un nou atac la adresa cântărețului, spunând că a fost avertizată cu privire la caracterul său „pervers“ de către alte persoane din showbiz.

„El e foarte singur, un om foarte dur (…) nu știu să spun dacă este sincer(…) poate că le priește că l-au trimis pe CRBL în exil, uite că au câștigat și se bucură (…) nu mi se pare că e atât de bun pe traseu, mi se pare că e aberant să spună de ce să mă trimiți pe mine la Insula Exilului? (…)

Când am aflat că o să vină CRBL, am fost foarte fericită, am zis că e un om OK. (…) Spunând asta altor persoane din showbiz, toți mi-au zis, ai grijă, e pervers, te face praf (…) Uite, ajung la vorbele lor“, spune Andreea Tonciu.