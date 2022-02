Cine o amenință pe Oana Roman. Vedeta e disperată: „Vrea să bată la mine ca surdul în tobe”

Oana Roman este terificată și trece prin momente grele după ce a fost amenințată pe Instagram de un bărbat despre care a aflat ulterior că este un infractor periculos. Se pare că bărbatul a comentat la una dintre postările sale, unde i-a adresat cuvinte greu de reprodus. Din păcate, Oana nu a putut trece peste acest lucru, de aceea a decis să ia măsuri drastice.

Vedeta a fost recent amenințată cu bătaia de un individ periculos care i-a transmis mesajul chiar pe pagina personală de Instagram, unde vedeta a publicat mai multe clipuri video. Astfel că a amenințat-o și a înjurat-o, fără nici un motiv, mai ales că Oana susține că nu a jignit pe nimeni și nu a intrat cu nimeni în vreo polemică. Fiindcă lucrurile nu puteau rămâne așa, Oana a reacționat și a postat mesajul bărbatului pentru a fi văzut de toată lumeaa.

Însă asta nu este tot. Oana a postat și fotografia bărbatului, ca să poată fi recunoscut de toată lumea.

Oana este extrem de afectată de mesajul de amenințare pe care l-a primit de la acest bărbat necunoscut, Oana Roman s-a interesat cu privire la identitatea lui și a aflat că bărbatul se numește Adrian Ștefanian și este fiul unui polițist. Însă asta nu este tot. Se pare că bărbatul este un fost pușcăriaș, acum în libertate și extrem de periculos.

Bărbatul a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanța la 8 ani de închisoare după ce ar fi torturat doi tineri, și este fiul fostului polițist Emanuel Ștefanian. Acesta a agresat în 2013 și un judecător, după ce acesta i-ar fi atras atenția să nu mai urineze pe stradă, iar atunci bărbatul l-a înjurat, l-a urmărit în trafic și l-a amenințat cu moartea pe magistratul Ciprian Coadă.

„Sper să fie doar atât, am primit mesajul de amenințarea. Am aflat că e un infractor, o persoană cu mulți ani de pușcărie, un personaj periculos. Eu am oricum firmă de pază, deci nu-mi fac probleme. Am sistem de securitate, camere, am totul de un an, nu mi-am schimbat nimic. Nu îmi e frică, dar de astfel de personaje trebuie să ne ferim, să aibă lumea grijă.

Nu mă închid în casă pentru asta, i-am dat block. Încă n-am fost la Poliție. Trebuie să vorbesc cu prietena mea avocat despre asta, n-am apucat până acum, am avut treabă cu afacerea, cu coletele, trebuie să văd ce fac cu treaba asta legal, nu o las așa, îți dai seama”, a declarat Oana Roman pentru Click!